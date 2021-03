Pjevačica koja je zabavljala četnike u Vukovaru: 'Ići ću se moliti u džamiju i crkvu'

Poznati nogometaš Milana, Zlatan Ibrahimović, izašao je na pozornicu popularnog festivala u San Remu uz hit pjesmu srpske folk pjevačice Nade Topčagić "Jutro je".

67-godišnja Topčagić oduševljena je scenama koje je vidjela u San Remu.

- Ne znam što me je snašlo. Ovo nije normalno, svi me jure - rekla je Topčagić te dodala da se ranije susrela sa slavnim nogometašem koji dolazi s ovih prostora. Njegov otac Šefik porijeklom je iz Bijeljine u Bosni i Hercegovini, a majka Jurka Gravić iz Prkosa je pokraj Škabrnje.

- Zlatan je rastao uz moju pjesmu. Imala sam tih godina turneje po Švedskoj. Na koncertu sam pričala s menadžerom i nekim čovjekom koji ima sina koji trenira nogomet u Malmöu. Tada je prošao pored mene, pogledala sam ga, a menadžer je rekao: 'E to je onaj mali, Šefikov sin. To je Zlatan'.

Kaže da bi i snimila pjesmu sa Zlatanom.

- Snimila bih, kako ne bih. On je mene izdigao i zbog ovoga ću ići i u džamiju moliti se Bogu i u crkvu Svete Petke. Idem se moliti za Zlatana jer je okrunio moju karijeri. Sad mogu reći doviđenja estradi i doviđenja svima. To je to. Od ovog nema dalje. Da Bog da mu se sve pozlatilo u životu. Ovo je kruna cijele moje karijere - zaključila je Topčagić.

Dodajmo da je Topčagićka uz Eru Ojdanić bila jedna od zabavljačica četnika i ostalih srpskih vojnika u Vukovaru, samo nekoliko dana nakon stravičnog masakra i pada grada. Kasnije se Topčagić branila kako je na taj nastup bila natjerana, što je rekla u InMagazinu, iako je na snimkama koje i dalje kolaju internetom iz sveg glasa vikala: "Živjela Velika Srbija!" i pjevala četničke pjesme.