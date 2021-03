NASTUPIO U SAN REMU

VIDEO Ibra izašao na binu festivala uz hit žene koja je slavila s četnicima u Vukovaru

Ibrahimoviću, koji ima bosanskohercegovačke krvi u sebi, to nije smetalo. Možda za taj podatak niti ne zna. On se niz stepenice festivala do pozornice spustio uz veliki osmijeh i u smokingu