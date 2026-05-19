SAD JE JASNO

Marijan Kustić i službeno otišao iz HOO-a. Predsjednik HNS-a izdao priopćenje

Zagreb: Održana skupština Hrvatskog nogometnog saveza
Josip Mikacic/PIXSELL
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
19.05.2026.
u 17:46

Ključan prijepor nastao je jer Mateša na dnevni red sjednice Vjeća nije stavio glasanje o povjerenju Krajaču, čije se ime veže uz nekoliko afera

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić dao je i službeno ostavku na mjesto dopredsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), priopćio je HNS. Odluka čelnika najmoćnijeg saveza u državi i dopredsjednika HOO-a stigla je dan nakon maratonske sjednice Vijeća, a Kustić je bio ogorčen jer se, unatoč najavama, nije glasalo o povjerenju glavnom tajniku Siniši Krajaču.

"Prošlo je previše vremena od saznanja o ozbiljnim sumnjama i nepravilnostima bez jasnih poteza od strane Hrvatskog olimpijskog odbora. Donio sam odluku da napuštam poziciju dopredsjednika u Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora, jer vjerujem da je to tijelo u ovoj situaciji trebalo postupiti brzo, konkretno i odgovorno te zaštititi interese hrvatskog sporta i sportaša. Smatram da je potrebno što hitnije održavanje izvanredne Skupštine HOO-a. Kao krovno tijelo sportskih udruženja u Republici Hrvatskoj, očekujem da se ondje donesu konkretniji potezi u razrješavanju okolnosti slučaja koji baca sjenu na uspjehe naših sportaša", piše Kustić u priopćenju.

Ključan prijepor nastao je jer Mateša na dnevni red sjednice Vjeća nije stavio glasanje o povjerenju Krajaču, čije se ime veže uz nekoliko afera. Umjesto toga, Vijeće je zaključilo kako se s kadrovskim promjenama čeka ishod istraga USKOK-a, a eventualne smjene moguće su tek ako netko bude službeno osumnjičen.
Ključne riječi
HOO HNS Marijan Kustić

