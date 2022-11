VIDEO Suze i oproštaj od nogometa: Gerard Pique nije prestao plakati

Barcelona je sinoć na ispunjenom Camp Nou slavila protiv Almerije 2:0, a bio je to ujedno i najavljeni oproštaj od aktivne karijere 35-godišnjeg Gerarda Piquea.

U sedmoj minuti je dosuđen kazneni udarac za Barcu, svi su na stadionu tražili da upravo Pique izvede udarac, ali on je to odbio i prepustio je loptu Robertu Lewandowskom koji nije uspio realizirati penal. Ipak, Katalonci su stigli do sva tri boda golovima de Jonga i Sergi Roberta.

Pique je igrao sve do 85. minute kada ga je zamijenio Christensen, a nakon utakmice je održao i prigodan oproštajni govor nabijen emocijama.

Cijeli Camp Nou je ustao na noge i zapljeskao Barcinoj legendi koji je pozdravio i izgrlio sve suigrače te trenera Xavija pa potom poručio:

- Želim se zahvaliti svima: suigračima, stručnom stožeru, svima u klubu. Hvala vam na svemu... Ponekad se ljubav iskazuje odlaskom- rekao je Pique i počeo plakati.

Na kraju su ga suigrači iz kluba dignuli na ruke i pokazali poštovanje i ljubav prema španjolskom nogometašu.

Standings provided by Sofascore

>> VIDEO: Ekskluzivno iz sjedišta Uefe: Dogovor je pao, rušit će se Maksimir i graditi novi stadion s 32.000 mjesta!