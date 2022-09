VIDEO Strupar: Mišić i Jakić su odlični, ali Broz je nezamjenjiv. Belgija ima puno problema

Hrvatska nogometna reprezentacija pravi je hit, plasman na završni turnir Lige nacija ponovno nas je sve podignuo na noge. Pobjedom u Beču naši su vatreni osigurali Final four. Tim povodom u goste nam je stigao nekoć sjajni napadač Branko Strupar.

– Rezultat protiv Austrije je odličan, ali treba ostati na zemlji ususret Svjetskom prvenstvu. Moram reći da nas je dosta poremetila Brozovićeva ozljeda na samom početku utakmice, on je doktor na svojoj poziciji. Tu nam se dogodio neki manjak balansa, a dok su se naši snašli, Austrijanci su napravili dvije vrhunske prilike. Jednu su promašili, a drugu je Livaković maestralno obranio. Nakon toga smo se ipak konsolidirali i pokazali da smo u ovom trenutku bolji od Austrije, kazao je Strupar i otvorio pitanje Brzovićeve zamjene.

– Ne znam tko bi kod nas u kadru trenutačno mogao zamijeniti Brozovića jer on taj defenzivni blok igra već godinama na vrhunskoj razini. Neumoran je, jako zahvalan za momčad, zna čuvati leđa, uvijek je u pokretu. Neiscrpna je snaga hrvatske reprezentacije. Sviđa mi se kako Mišić igra u Dinamu, a i Jakić ima potencijal, ali kucnimo ipak o drvo i nadajmo se da će Brozović biti spreman.

Budućnost izgleda svijetlo

Manje je od dva mjeseca do početka SP-a u Kataru, a situacija izgleda idilično. Imamo rezultat, atmosferu, kvalitetan kadar... Posebno u obrani u kojoj su iskočili 'neki novi klinci'.

– U ovom trenutku imamo zaista pravu širinu i Zlatko Dalić ima slatke brige. Za koga god se odluči, svaki igrač može pružiti ono što se od njega očekuje. Mislim da nitko neće razočarati na svojoj poziciji. Veseli što imamo i puno mladih igrača, što znači da se ne trebamo brinuti za budućnost.

U napadu još uvijek tražimo pravo rješenje...

– To su sve dobri igrači, ali nitko od njih nije ona prava devetka kao što je bio Davor Šuker koji bi iz poluprilike zabio gol. Svaki od ove četvorice ima svoje prednosti i nedostatke, ali puno će toga ovisiti i o protivniku pa će Dalić izabrati onoga koji će mu u datom trenutku odgovarati i, vjerujem, izabrati najboljeg.

Čestitke Daliću i stožeru

Zlatko Dalić napravio je sjajan rezultat, ali ako to stavimo na stranu, treba mu odati priznanje za balans u momčadi, imamo odličan omjer iskusnih i mladih igrača.

– Što se tiče rezultata, kapa do poda Daliću. Najvažnija je atmosfera u momčadi, važnija i od smjene generacije. Najbitnije je da svi dišu kao jedan i to je preduvjet za dobar rezultat. Vidi se da to Daliću i stožeru jako dobro rade.

Strupar je legenda belgijskog nogometa, Belgija mu je druga domovina, za nju je i igrao. S obzirom na to da s njom igramo u skupini na SP-u, upitali smo ga kako mu djeluju Martinezovi izabranici.

– Vrhunska je to momčad, ali ima puno problema. Lukaku je izgubio godinu dana u Chelseaju, sad opet ne igra u Interu zbog ozljede i pitanje je kakav će biti na SP-u, a on im je u napadu ipak glavni igrač. Hazard također ima problema, ozljede su ga pokosile otkako je u Realu, a on je Belgiji bio najveća nada, kapetan, puno je ovisilo o njemu. Isto tako, izbornik Martinez ima problema u zadnjoj liniji pa mogu reći da situacija nije ugodna. Međutim, vrhunski su to igrači, kazao je Strupar.

