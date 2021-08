VIDEO Što kažu stanovnici Dubrave jutro nakon tučnjave? 'Sve ih treba pendrekom!'

Dubrava jutro nakon žestokog navijačkog obračuna više od 200 navijača Dinama i varšavske Legije još uvijek prepričava što se događalo. A zbraja se i šteta...

Dubrava jutro poslije i komentari građana:

Navodno je sve bilo dogovoreno, iako nadzorne kamere kafića gdje se tučnjava odigrala pokazuju da Poljaci i nisu baš bili spremni za ono što ih čeka. Ipak, očito dovoljno iskusni u takvim situacijama, snašli su se i izbjegli teže posljedice prije no što je policija sve spriječila.

Nakon tučnjave iza huligana ostale su palice, bilo je vatre, baklji, razbijenog stakla na sve strane, ali i krvi...

- Što ja mislim? Mislim da bi sve njih trebalo istući pendrekom, jer to nije u redu. Dubrava je kvart koji inače nije takav, a oni su nam napravili zlo - kazao je za Večernji TV stanovnik dubrovačkoj tržnici.



- Moje mišljenje je - kakva država, takav narod. Tu mislim prvesntveno na nas. Dubrava je uvijek bila na lošem glasu, a ovakve budale to potiču. Mi nismo loši, ali ima pojedinaca koji to narušavaju. Jako me iznenadilo ovo što se dogodilo.

Očekivano, stanovnici su ljutiti i razočarani izgredima, premda nisu pretjerani iznenađeni.

Brojne snimke tučnjave u Dubravi:

