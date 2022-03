VIDEO Serena Williams svojim izrazom lica rekla što misli o Smithu i njegovom šamaru

Organizator dodjele Oscara u nedjelju je na Twitteru objavio da ne odobrava nasilje nakon incidenta koji se dogodio kad je glumac Will Smith, dobitnik Oscara za najbolju mušku ulogu, pljusnuo voditelja Chrisa Rocka po licu na pozornici tijekom prijenosa uživo i verbalno ga izvrijeđao. Will Smith je pljusnuo voditelja Chrisa Rocka po licu i vulgarno ga izvrijeđao jer se ovaj našalio na račun frizure njegove supruge. Trenutak je to koji je, kako pišu američki mediji, zasjenio dodjelu Oscara.

Otprilike 45 minuta kasnije, primajući svog prvog Oscara za najboljeg glumca za ulogu u "Kralju Richardu", Smith se, u govoru punom suza ispričao Akademiji filmske umjetnosti i znanosti i svojim kolegama, ali ne i Rocku.

Na cijelu situaciju reagirala je i legendarna tenisačica Serena Williams čijeg je oca u filmu 'Kralj Richard' glumio upravo Smith.

Serena Williams was left SHOCKED at the Oscars after an on-stage altercation involving Will Smith and Chris Rock.



Smith won his first ever Oscar for playing Serena and Venus' father in 'King Richard'.



(🎥:@SkyNews)pic.twitter.com/SpINjw0uZb