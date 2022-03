Tko je Will Smith? Scijentologija, nevjerna supruga i milijuni koje je izgubio u mladosti obilježili su mu život

Svjetski mediji jutros ne prestaju pisati o Willu Smithu, glumcu koji je noćas osvojio Oscar za najbolju mušku ulogu u filmu "Kralj Richard", ali i naoravio incident nakon što je na pozornici ošamaraio komičara Chrisa Rocka, koji je uvrijedio njegovu suprugu Jadu.

Glumac, glazbenik, youtuber, a sada i autor autobiografije Will Smith (53) godinama je bio jedno od omiljenih lica na televiziji diljem svijeta. Serija ‘Princ iz Bel-Aira’ bila je veliki hit, kako u Americi tako i u Hrvatskoj. Willu je otvorila vrata Hollywooda te mu pomogla da izgradi zavidnu karijeru. Dugo vremena samo njegovo ime punilo je sjedala u kinima, a glavne uloge dobivao je podjednako u akcijskim hitovima kao i u komedijama. Srećom, nije se opustio ni kada se činilo da je njegovo vrijeme prošlo. Kad je izgledalo da ne može ponoviti uspjeh kakav je imao sredinom 90-ih i početkom 2000-ih, Will je doživio preporod kao megazvijezda društvenih mreža, a to je posebno postalo jasno tijekom pandemije.

Osim toga, pokupio je i odlične kritike zbog uloge oca tenisačica Serene i Venus Williams u filmu ''Kralj Richard''. Ipak, mnoge je trenutačno najviše zainteresirala njegova autobiografija, koja je nedavno izašla pod jednostavnim naslovom ‘Will’, jer su put do zvijezda koji je prošao i činjenica da uvijek nekako uspije lebdjeti pri vrhu ljestvica omiljenih zaista impresivni. Rođen kao Willard Caroll Smith Jr. 1968. u Philadelphiji, nadimak Prince dobio je još u osnovnoj školi zbog zaraznog šarma. Uspjeh je okusio jako rano. I prije nego što je napunio 18 godina postao je milijunaš. Prvi singl objavio je u srednjoj školi s DJ Jazzy Jeffom, prijateljem iz djetinjstva, te je postao prvi dobitnik Grammyja u hip-hop kategoriji. Odgojen je kao baptist, a njegove rime, koje su se uvelike razlikovale od stihova njegovih suvremenika koji su psovali i veličali droge i nasilje rezultat su upravo toga, ali i strahopoštovanja prema njegovoj vrlo religioznoj baki. Umjesto psovki Smith je koristio humor, što je kasnije vrlo lako pretočio u glumu. Ipak, nije sve prošlo jednostavno.

Naime, Will nije znao s novcem i porezna uprava brzo mu je pokucala na vrata i uručila nalog za ovrhu svih stvari koje su mogle biti prodane na dražbi. Od milijuna nakon Grammyja nije baš ostalo puno, štoviše nije ostalo gotovo ništa i mladi reper se na nagovor producenta Quinceya Jonesa zaputio u Los Angeles kako bi sudjelovao na netipičnoj audiciji za seriju u njegovu domu. Naravno, riječ je bila o ''Princu iz Bel-Aira''. Will je u Los Angeles stigao s velikim snom. Želio je biti najveća filmska zvijezda na svijetu. Zbog toga je počeo mnogo istraživati, a posebno se osvrnuo na 10 tada najuspješnijih filmova svih vremena. Nije mu se svidio pristup Toma Cruisea i kritizirao ga je, a tražio je savjet od Arnolda Schwarzeneggera koji mu je rekao da se pokuša staviti u ulogu političara koji želi biti najveća filmska zvijezda na svijetu. Savjet mu je pomogao, jer je Smithov uspon prema zvjezdanoj ligi bio stvarno neobičan i strelovit. Pogotovo zato što u to vrijeme producenti nisu bili uvjereni da netko s televizije može uspjeti i kao filmski glumac. No nije to bilo jedino što ga je kočilo. Problem je bila i njegova boja kože.

Rasizam nije nepoznanica u Hollywoodu, no Will je uspio postati prva tamnoputa zvijezda koja je dobila glavnu ulogu, a da nije bila specifično vezana za rasu. Jedan od onih koji su bili zaslužni za njegov uspjeh je i danas mnogima omraženi redatelj Michael Bay (‘Transformeri’). Vrlo glasan i vidno nezadovoljan nakon što je mu je na stol došao scenarij za film ''Zločesti dečki'', glavne uloge dao je Smithu i komičaru Martinu Lawrenceu, te im kazao kako je najpametnije da malo improviziraju. Bay ga je nagovorio i da skine košulju u jednoj sceni, no Will je mislio da je to glupo, pa su došli do kompromisa da ga snimi raskopčanog. Bay se prisjetio tog razgovora. – Pogledaj se, izgledaš kao filmska zvijezda – kazao mu je, a glumac je odgovorio: – Sr*** stvarno tako izgledam. Isklesano tijelo definitivno mu je pomoglo da se odmakne od imidža klinca iz humoristične serije, no to nije bilo presudno. Glumac Tommy Lee Jones otkrio je što je zapravo presudilo tome da ovaj karizmatični Amerikanac postane svjetska zvijezda. – Jako je galantan i širi veselje. Kad on uđe u studio ili dođe na set, uvijek pokušava stvoriti atmosferu tako da se svi osjećaju dobro i posebno, te da svi budu sretni. Ne može si pomoći – kazao je Jones koji je s njime glumio u franšizi ''Ljudi u crnom''.

To je bila velika pohvala od čovjeka koji je poznat po svojoj izjavi da ne želi raditi s Jimom Carryjem jer ne podnosi glupiranje. Smith je kazao da mu je najveća motivacija bila djevojka s kojom je bio u dobi od 16 godina. – Ona me prevarila. Ja sam zaključio da me prevarila jer nisam bio dovoljno dobar i sjećam se da sam upravo tada donio odluku da više nikad neću biti onaj koji nije dovoljno dobar – kazao je glumac našalivši se na svoj račun. Prevara ga nije zaustavila na putu da nađe pravu ljubav. Will je od 1997. u braku s glumicom Jadom Pinkett Smith (50). Zanimljivo, taj bračni par u posljednjih nekoliko godina postao je doista otvoren o svojem odnosu koji sada traje već gotovo 30 godina. Jada vodi show ''Red Table Talk'' u kojem je otkrila da je imala ljubavnika, dok je Will kazao kako njihov brak smatra otvorenim. Pinkett Smith priznala je kolegici Gwyneth Paltrow da su ona i suprug imali problema u krevetu, te da joj je nekada bilo teško iskomunicirati što točno želi.

Bračni par inače ima troje djece, Treya (29), Jadena (23) i Willow (21). Trey je glumac, Jaden je jedan od kreatora showa ''Neo Yokio'' na streaming platformi Netflix, glazbenik i glumac, dok je Willow još kao klinka postala zvijezda nakon što je objavila prvu pjesmu ''Whip my hair''. Mnogi nisu očekivali previše od njezine glazbene karijere, stavivši je u kategoriju još jednog privilegiranog djeteta poznatih, no trenutačno ima nekoliko pjesama koje su veliki hit među tinejdžerima, ali i milenijalcima na TikToku, te je svojim pop-punk izričajem osvojila mnoge.

Jaden je s ocem glumio u filmu ''After Earth'' koji su kritičari, ali i publika potpuno pokopali. Nakon tog neuspjeha Jaden je potpuno klonuo duhom i izgubio samopouzdanje, čak toliko da je zatražio i emancipaciju od roditelja, čega se u autobiografiji prisjeća i Will. Šuškalo se godinama da obitelj pripada Scijentološkoj crkvi, a optužila ih je i bivša članica Leah Remini. Kazala je da taje svoju pripadnost ovoj religiji, no Smithovi kategorički negiraju da su dio tog svijeta.

U jednom trenutku otvorili su i školu, koja više ne radi, a bivši zaposlenici tvrdili su da im je Jada poslala knjige začetnika religije L. Rona Hubbarda te je navodno funkcionirala po edukacijskom modelu koji je on smislio. Njihova djeca su na društvenim mrežama pokazala da su u fazi istraživanja, pa su tako u jednoj čitali i djela Oshoa, vođe sekte o kojoj je snimljen dokumentarac ''Wild Wild Country''. Otkako su postali otvoreniji u vezi sa svojim privatnim životom, čini se ipak da razgovor o vjeri čuvaju za neki od svojih projekata, vjerojatno na nekoj od društvenih mreža gdje su ekstremno aktivni. Smith je tako, na primjer, vrlo nedavno ničim izazvan i na iznenađenje mnogih otkrio kako se za vrijeme pandemije potpuno opustio i natukao kilograme. Kako se vratio u formu, otkrit će u dokumentarcu na YouTubeu. Glumac je u najavi serijala između ostalog kazao i da je razmišljao u samoubojstvu dok je pisao autobiografiju, no nije otkriveno o kojem je točno razdoblju u njegovu životu riječ.

Smatrate li da je u redu što je WIll Smith ošamario Chrisa Rocka? Da, uvrijedio mu je suprugu 25,12% +

Ne, radilo se o šali 33,99% +

Mislim da je sve izrežirano 40,89% +

VIDEO: Pogledajte najbolje trenutke s ovogodišnje Večernjakove ruže