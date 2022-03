VIDEO Pojavila se snimka na kojoj kolege smiruju Smitha nakon napada. Komentari: 'Čini se da briše suze'

Ne prestaju reakcije nakon što je glumac Will smith na pozornici ošamario voditelja i kolegu Chrisa Rocka koji se našalio na račun njegove supruge Jade. Incident se dogodio dok je Chris predstavljao najbolji dokumentarni film, a zbog obrijane glave Jadu je usporedio s Demi Moore u filmu ''G. I. Jane''.

Rock je rekao da jedva čeka vidjeti Pinkett Smith, koja ima alopeciju, kako glumi u filmu “G. I. Jane 2”, što je navelo Smitha da se popne na pozornicu i udari Rocka.

Smith se vratio na svoje mjesto i povikao: "Drži ime moje žene dalje od svojih je*enih usta!" Budući da prijenos u Americi ide s odgodom od nekoliko sekundi, na ABC-ju su uspjeli isključiti zvuk pa njihovi gledatelji nisu mogli čuti Smithove psovke, no zato su ih čuli gledatelji u ostatku svijeta.

Nakon što je udario Rocka, Smitha su smirivali Denzel Washington, Tyler Perry i Bradley Cooper, a na društvenim mrežama pojavile su se snimke nastale za vrijeme stanke za reklame.

During the commercial break, Will Smith is pulled aside and comforted by Denzel Washington and Tyler Perry, who motion for him to brush it off. Will appears to wipe tears from his eyes as he sits back down with Jada, with Denzel comforting Jada and Will’s rep by his side. pic.twitter.com/uDGVnWrSS2