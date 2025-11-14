VIDEO Ronaldo zbog ovog divljačkog poteza propušta početak Svjetskog prvenstva?

Portugalska nogometna zvijezda Cristiano Ronaldo zaradio je direktni crveni karton zbog udaranja braniča Dare O'-Shea u susretu njegovog Portugala i Irske u petom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Sve se odvilo u kaznenom prostoru Irske dok je Portugal bio u napadu, a O'Shea bio vrlo blizu Ronalda kada se pokušao okrenuti.

Portugalac ga je na kraju udario laktom nakon čega je branič Irske pao. Ronaldo je prvotno bio 'nagrađen' žutim kartonom, ali nakon provjere je promijenjen u crveni. Cijelu situaciju možete pogledati OVDJE.

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Crveni karton za Ronalda stigao je u vrlo lošem trenutku za Portugalce koji su u tom trenutku gubili s 2:0, a na kraju se ispostavilo da su dva gola Troya Parrotta bila jedina na utakmici. Da stvar bude još gora, kapetan Portugala i njegov prvi strijelac mogao bi zbog svog ponašanja propustiti i početak Svjetskog prvenstva, ako se Portugal uspije kvalificirati.

Ronaldu će kaznu dodijeliti disciplinska komisija, a FIFA-in disciplinski pravilnik kaže kako je napadač Al-Nassra zaslužio suspenziju od najmanje tri utakmice ili odgovarajući vremenski period za napad, uključujući udaranje laktom, udaranje šakom, udaranje nogom, ugriz, pljuvanje ili udaranje protivnika ili osobe koja nije službena osoba utakmice. U slučaju suspenzije od tri utakmice, Ronaldo bi propustio prve dvije utakmice Portugala na SP-u.

Nakon utakmice, vrlo kritičan je bio izbornik Portugala koji je stao u obranu svog igrača i rekao kako je na odluku utjecala izjava irskog izbornika Heimira Hallgrimssona koji je rekao kako Ronaldo može imati veliki utjecaj na suce.

- Mislim da je to malo prestrogo jer mu je stalo do momčadi. Bio je stalno u kaznenom prostoru, hvatali su ga, vukli i gurali. Potez izgleda gore nego što zapravo jest. Ne mislim da je to lakat, mislim da je cijelo tijelo, ali s mjesta gdje je kamera, izgleda kao lakat. Međutim, prihvaćamo to. Jedina stvar koja mi ostavlja gorak okus u ustima je to što je na jučerašnjoj press konferenciji vaš izbornik govorio o aspektu utjecaja na suce, a onda se veliki stoper tako dramatično sruši na pod pri okretu Cristianovog tijela - rekao je Martinez.

Nakon šet kola, Portugalci su vodeća momčad skupine s 10 bodova, a u posljednjem kolu igraju protiv posljednje Armenije. Druga Mađarska ima osam bodova, a treća Irska sedam.