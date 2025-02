VIDEO Pucnjava prekinula teniski meč. Kraj stadiona su se sukobili vojska i civili

ATP turniri kategorije Challenger, u kojima se pobjednik nagrađuje s 50 bodova, sve se češće organiziraju u Africi. Jedno od takvih natjecanja trenutno se održava u Brazzavilleu, glavnom gradu Konga.

U utorak je na rasporedu bio meč između 341. tenisača svijeta Guya Den Oudena i 1119. na ljestvici, Ivana Denisova. Ono što bi inače bio gotovo nezamjetan meč između dvojice tenisača, neobičan je događaj pretvorio u senzaciju na društvenim mrežama.

Meč je morao biti prekinut na nekoliko minuta jer je u neposrednoj blizini terena došlo do obračuna vojske i civila. Informacije su kako je vojska civile gađala suzavcem, a navodno su odjekivali i pravi pucnjevi.

🚨🤯 THE CONGO ARMY IS IN THE STREETS OF BRAZZAVILLE SHOOTING TEAR GAS AT CIVILIANS DURING A CHALLENGER MATCH pic.twitter.com/7BIjc69MsH