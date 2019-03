VIDEO Na stadion Benfice došao u majici s grbom Dinama! Evo kako je bilo

Doista impresivno izgleda taj Luz, Stadion svjetlosti, kad se iz tunela iziđe na središnji dio samog travnjaka na koji će Dinamovi igrači istrčati u četvrtak u uzvratnoj utakmici osmine finala Europske lige i braniti prednost od 1:0 iz Maksimira. Čak i onako prazan, prošaran sa 65.647 crvenih i ponešto bijelih sjedalica, najveći portugalski stadion, sagrađen za Euro 2004., na kojem su Grci u finalu iznenađujuće slavili pobjedu nad domaćinom Portugalom, a Hrvatska izgubila od Engleske 2:4, odmah pored tada srušenog starog legendarnog Luza djeluje impresivno i toplo kao pravi portugalski hram nogometa, budući da je arhitekt Damon Lavelle osmislio efektne čelične lukove s prozirnim krovom koji propušta Sunčevu svjetlost. Stari su legendarni Luz, koji je dobio ime prema crkvi Gospe od Svjetla koja se nalazi u neposrednoj blizini i koji je primao 130.000 gledatelja te bio najveći u Europi i nalazio se tik do novog stadiona te je prije njegove gradnje srušen da bi danas ondje bile moderne stambene i poslovne zgrade, Portugalci nazivali Katedrala. Nova Katedrala nadimak je novog Luza, koji je projektirao isti britanski arhitektonski ured koji je izradio i Arsenalov stadion Emirates koji je Luzu vrlo sličan.

Tamo postoji samo nogomet

A kako je tek kad s tribina počne fanatični huk Benficinih ultrasa, sa sjeverne strane Red Devilsa, a s južne No Name Boysa, a onda i kolektivno ludilo kad klupska maskota orao Vitória doleti na središte terena obavijen klupskim bojama, možemo samo zamisliti. U četvrtak će to osjetiti dinamovci, a prije toga će se pripremiti u golemoj modernoj svlačionici, u kojoj će, nadamo se, nakon utakmice biti ludo slavlje, te hodnikom stići do tunela koji vodi na travnjak pokraj velikih postera svih Benficinih legenda poput neizostavnog Eusebia, Nenéa, Rui Coste, Benta, Preud’hommea, João Pinta, Nuna Gomesa, Luisãa... Kod njih postoji samo nogomet. U Portugalu su svi ostali sportovi u nekoj drugoj, minijaturnoj dimenziji.

Dokazuju to dnevni sportski listovi, koji od 30 stranica za nogomet izdvoje 28, a na preostale dvije stisnu sve ostale sportove, ali i broj medalja s Olimpijskih igara. Od 1912. kada je prvi put na njima nastupio, Portugal je osvojio četiri zlata, osam srebra i 12 bronci, ukupno 24 medalje. Za usporedbu, Hrvatska je od osamostaljenja na sedam Ljetnih olimpijskih igara osvojila 33 medalje (11 zlata, 10 srebra i 12 bronci), uz još 11 medalja sa Zimskih olimpijskih igara. Portugal, dakako, nema medalja sa ZOI. Za Benficu, najveći i najpopularniji portugalski nogometni klub, navija šest od 10 milijuna Portugalaca.

Ukupno oko 17 milijuna navijača širom svijeta, u bivšim portugalskim kolonijama i među brojnim portugalskim iseljenicima. Benfica ima i oko 200.000 članova, tzv. sociosa, najviše na svijetu, po čemu je 2006. ušla u Guinnessovu knjigu rekorda (tada 160.398 članova koji su platili članarinu) i oni svake četiri godine biraju predsjednika kluba.

Dvije skupine Ultrasa

Iako je u Lisabonu još jedan veliki nogometni klub, Benficin rival Sporting, koliko je Benfica popularnija uvjerili smo se još prije u Lisabonu kada smo više puta u taksijima vidjeli zastavice Benfice. Sporting je prije bio aristokratski klub za koji su izvorno navijali pripadnici višeg sloja društva, a za Benficu oduvijek je navijala radnička klasa.

– O, novinari iz Zagreba, samo izvolite, dobro nam došli. Imate odličnu momčad, dominantnu u Hrvatskoj već godinama, a jako je dobra ove godine i u Europi – vrlo nas je ljubazno dočekao Bruno Miguel Salseles, voditelj službe za obilaske Benficina stadiona Luz, koji smo posjetili netom prije prve utakmice u kojoj je Dinamo u Zagrebu pobijedio Benficu s 1:0. Iako bi se moglo zaključiti da su Portugalci zadovoljni što su ždrijebom dobili za suparnika Dinamo i izbjegli veće i mnogo skuplje momčadi, nijedan sugovornik u Lisabonu nije odavao dojam da bi Benfica mogla Dinamo podcijeniti, a ugodno nas je iznenadila informiranost o našem nogometnom prvaku i hrvatskom nogometu.

– Sigurno vas nećemo podcijeniti, pa kako možemo podcijeniti klub u kojem je ponikla većina igrača svjetskog doprvaka, a i Dinamovi su rezultati ove godine impresivni. Kod nas igra i Hrvat Filip Krovinović, odličan igrač koji se, nažalost, lani nesretno ozlijedio, ali se sada vraća i nadamo se da će biti novi Modrić. Do prije samo dva mjeseca rekao bih da ste blagi favoriti, ali od dolaska novog trenera Brune Laga, Benfica igra odlično i vjerujem da ćemo proći. Prvenstvo Portugala, u kojem vodimo veliku bitku s Portom, možda nam je sada u prvom planu, ali jednako je važna i Europska liga. Naši su navijači vrlo bučni i euforični i Dinamo čeka paklena atmosfera. Benfica ima dvije skupine ultrasa koje imaju drukčije poglede, ali su u dobrim odnosima i nema sukoba – kaže Selseles. Diabos Vermelhos (Red Devils) su barem po imenu nasljednici starih skupina navijača Benfice koji su se nazivali Vermelhos (Crveni), a to ime zabranio je Salazarov desno orijentirani režim koji je pao 1974. godine jer se bojao povezivanja s komunizmom.

No Name Boys su, pak, skupina vrlo bliska s navijačkom skupinom splitskog Hajduka Torcidom, a prijateljstvo traje od 1994. kada su poginula tri člana No Name Boysa na povratku s gostovanja u Splitu na utakmici Lige prvaka protiv Hajduka, a Torcida im je tijekom gostovanja Hajduka u Lisabonu odala pijetet. Do Luza i brončanog kipa Eusebija, najveće legende Benfice a, do pojave Cristiana Ronalda (igrao za gradskog rivala Sporting), i portugalskog nogometa, stigli smo u društvu kolege novinara iz Slobodne Dalmacije Zdravka Jurička, urednika autopriloga Slobodne Dalmacije. On je s legendarnom “Crnom Perlom” iz Mozambika igrao u Metros Croatiji iz Toronta, a 1976. su s klubom naših iseljenika osvojili prvenstvo Sjevernoameričke lige pobijedivši u finalnom Soccer Bowlu u Seattleu Minnesota Kickse 3:0.

– Evo, emocije su me preplavile ovdje kod Eusebijeva brončanog spomenika. Bio sam 19-godišnji mladić, a Eusebio je imao 34 godine i bio svjetska zvijezda. Učio me pucati penale, bio je vrhunski igrač. A znao se i zabaviti, pamtim da je pio tekilu, a ja sam uživao u viskiju. Nije tada lako bilo osvojiti prvenstvo Sjeverne Amerike, u newyorškom Cosmosu igrali su Pele i Chinaglia, a u SAD-u je tada igrao i George Best. Bio je to pravi pothvat – ispričao nam je Zdravko Juričko.

Luz je jedan od najmodernijih stadiona u Europi s odličnim komforom i maksimalnim brojem Uefinih zvjezdica, potpuna suprotnost Maksimiru. Na stadionu su restorani i barovi, a cijene su iznenađujuće. Primjerice, kava stoji samo euro, sokovi i pivo dva eura, što je jeftinije nego u Zagrebu na stadionu za vrijeme utakmice. Ulaznice za utakmicu s Dinamom prodaju se na blagajnama i stoje od 20 do 75 eura, odnosno od 10 do 40 eura za članove kluba. U sklopu obilaska stadiona gledali smo i virtualnu 3D šetnju središtem igrališta snimljenu uoči utakmice Benfica - Sporting.

Atmosfera i kolorit zaista su impresivni i ovako virtualno, s naočalama na očima. Podno stadiona je velebni Benficin fan shop koji se po ponudi može mjeriti sa suvenirnicama najvećih svjetskih klubova poput Barcelone, Reala, Liverpoola, Manchester Uniteda... Posjet stadionu uključuje posjet tribinama, svlačionici, terenu, konferencijskoj dvorani... i stoji 12,5 eura, a posjet Benficinu muzeju 17,5 eura. Igrači Benfice treniraju u 30 km udaljenom modernom trening-kampu.

– Imamo mnogo navijača u cijelom svijetu, puno je naših emigranata, koji su se iseljavali 60-ih godina, a imamo i puno navijača u našim bivšim kolonijama, najviše u Brazilu. Imamo više navijača izvan Portugala, a to se vidi i po prodaji naših suvenira – kazao nam je glavni menadžer Benficine službene trgovine Jose Simão. Posebna su priča Benficini orlovi. Na stadionu žive tri američka orla, koji su maskote kluba. Trinaestogodišnja Vitória je “glavni” orao, koji prije svake utakmice obavi jednominutni let stadionom i naposljetku sleti nasred teren, a tu su i dva zamjenska orla – osmogodišnji Luz i 18-godišnja Gloria. – To je velika atrakcija. A da bi to mogli izvesti, naši orlovi treniraju svakodnevno – rekao je Gabriel Antunes Encarnacao.