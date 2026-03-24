Hafjell, slalom (ž)

Shiffrin stigla do 110. pobjede, Ljutić završila na posljednjem mjestu

Zrinka Ljutić zauzela je 22. mjesto na veleslalomu Svjetskog kupa u Kranjskoj Gori
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Hina
24.03.2026.
u 14:42

Nažalost, Zrinka Ljutić, prošlogodišnja osvajačica Malog kristalnog globusa u slalomu, ni u Hafjellu nije pronašla pravi ritam na iznimno dugačkoj stazi te je utrku završila na posljednjem, 23. mjestu, zaostavši za Shiffrin više od pet sekundi (+5.15).

Najbolja skijašica svijeta Mikaela Shiffrin ostvarila je devetu ovosezonsku slalomsku pobjedu u Svjetskom kupu na završnici u norveškom Hafjellu, čime je uoči zadnje utrke, sutrašnjeg veleslaloma, povećala svoju prednost pred Njemicom Emmom Aicher na 85 bodova u lovu na Veliki kristalni globus.

Shiffrin je u 110. pobjedi u Svjetskom kupu te 73. u slalomu, najbližu suparnicu, Švicarku Wendy Holdener, ostavila iza sebe za 1.32 sekundu, dok je trećeplasirana Aicher zaostala za 1.36 sekundi.

Najveći dio prednosti 30-godišnja Amerikanka je stvorila u prvoj vožnji, nakon koje je Holdener već zaostajala za više od jedne sekunde (+1.10), pa nije imala potrebu forsirati u finalnom nastupu te je kontroliranom, ali još uvijek brzom vožnjom došla do uvjerljive pobjede te nadomak svom šestom Velikom globusu.

Zrinka je u redoslijedu slalomašica završila na 23. mjestu sa 79 bodova, s koliko je i došla na završnicu Svjetskog kupa. Mikaela Shiffrin je po deveti put osvojila Mali slalomski globus s čak 980 od 1000 mogućih bodova, a tih 20 joj je "otela" Camille Rast pobjedom u Kranjskoj Gori. Švicarka je s 518 bodova osvojila drugo mjesto, a treća je Wendy Holdener s 498.

U ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa, prije sutrašnjeg veleslaloma, Shiffrin ima 1386 bodova, a druga je Emma Aicher s 1301 bodom. Camille Rast je treća skijašica u ovoj sezoni s 1009 bodova. Zrinka Ljutić je na 27. mjestu s 326 bodova, a dobrim veleslalomskim nastupom bi mogla napredovati za pokoje mjesto.

Prva vožnja veleslaloma je zakazana za 9.30 sati, a start druge je predviđen za 12.30 sati.
