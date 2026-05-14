Nakon skandaloznog napada izraelske TV na Hrvatsku: Obožavatelji traže izbacivanje Izraela s Eurosonga

Pod naslovom “Nakon napada na Hrvatsku: Obožavatelji traže izbacivanje Izraela” i nadnaslovom “To je sramotno”, austrijski dnevni list “Heute” u četvrtak piše kako je objava na Instagramu izraelske Televizijske kuće KAN u kojoj je ismijala hrvatske predstavnice na Eurosongu, članice grupe Lelek, koje su svojim bombastičnim nastupom i pjesmom “Andromeda” izborile plasman u veliko subotnje finale, izazvala pravu buru negodovanja.

Umjesto “ujedinjenja” glazbe i kultura, skandalozno ponašanje Izraelske televizije KAN, prenosi “Heute”. Izraelska javna radio i televizija KAN na svom je službenom Instagram profilu objavila isječak nastupa hrvatskih predstavnica, uključujući podrugljivi komentar na hebrejskom jeziku o njihovim upadljivim tetovažama na licima i rukama. Objava je aluzija na “tetovaže kane u Eilatu” (ljetovalište u Izraelu), uz opasku “One pretjeruju”.

Ono što je navodno bilo zamišljeno kao šala, mnogi nisu dobro prihvatili, ističe “Heute”, uz napomenu kako su obožavatelji Lelekica i ostali brojni gledatelji optužili izraelsku TV kuću da je “potpuno ignorirala kulturni i emocionalni značaj nastupa”, koja je bila dio njihovog scenskog izgleda. Prema intrepetaciji Lelekica, simboli i upozorenja predstavljaju patnju potlačenih katoličkih žena. Upravo je to bio razlog zašto pjevačice grupe Lelek izjave izraelske TV kuće KAN smatraju “nedostatkom poštovanja i empatije prema patnji drugih”.

List navodi da je grupa Lelek odmah reagirala. Na Instagramu su glazbenice objavile screenshot objave KAN-a i kritizirali nedostatak poštovanja prema njihovo poruci u pjesmi, te ženskoj boli i ugnjetavanju. Nakon toga komentari na društvenim mrežama su eksplodirali. Mnogi obožavatelji Eurosonga oštro su napali izraelsku TV-kuću, ne samo nazivajući njeno ponašanje “sramotnim” i “neprofesionalnim” nego su čak tražili da se Izrael zato kazni, konkretno, izbaci s Eurosonga, ističe “Heute”.

Uz opasku: “Pod pritiskom ogromnih kritika izraelska nacionalna televizija KAN je objavu izbrisala, a ubrzo nakon toga objavila je i službenu ispriku na platformi X”. U izjavi KAN je naglasio da nisu imali namjeru uvrijediti ni hrvatsko izaslanstvo niti javnost. I da će isprika biti izravno proslijeđena i hrvatskom izaslanstvu na Eurosongu. Da li je tako doista i bilo, čuti će se ubrzo.