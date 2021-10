VIDEO Pogledajte dom novog vlasnika Newcastlea: Košta 300 milijuna dolara!

Investicijski fond iz Saudijske Arabije na čijem je čelu princ Mohammed Bin Salman postao je novi vlasnik engleskog nogometnog premierligaša Newcastle Uniteda objavili su klub i vodstvo lige. Newcastle, koji je 14 godina bio u vlasništvu Mikea Ashleyja, kupio je konzorcij koji se sastoji od saudijskog investicijskog fonda, PCP Capital Partnersa i braće Davida i Simona Reubena.

Tako su se ''svrake'' riješile omraženog vlasnika Mikea Ashleya i sanjaju novu eru engleskog kluba. Novi vlasnici teški su čak 377 milijardi eura. Naspram toga Cityjev Mansour izgleda kao siromah sa svojih 27 milijardi eura. Jasno, tako bogat čovjek sigurno ne živi u trošnoj kućici. A ovaj, konkretno, živi u najskupljem domu na svijetu, kako tepaju dvorcu Luis XVI. nedaleko od slavnog dvorca Versaillesa.

Izgrađen je 2011. u stilu francuskih dvoraca iz 17 stoljeća, a proteže se na čak 5.000 kvadrata.

Teško je i nabrojati sve detalje ovog zapanjujućeg doma. Od unutarnjih i vanjskih bazena, privatnog kina, akvarija, sobe za meditaciju, sportskih terena, uređenih vrtova..

Dvorac je vrijedan 300 milijuna dolara.

U njemu se, prema nekim izvorima, održala jedna od serije večera u sklopu vjenčanja Kim Kardashian i Kanyea Westa. Navodno se radilo o intimnoj zabavi prije pravoga vjenčanja održanoga u Italiji 2014. godine.

Foto: Orban Thierry General view of Chateau Louis XIV, the castle where Kim Kardashian and Kanye West are supposed to celebrate their wedding, in Louveciennes, near Paris, France on April 10, 2014. Photo by Thierry Orban/ABACAPRESS.COM

Podsjetimo, dosadašnji vlasnik "Svraka" prodao je klub za 305 milijuna funta, Saudijci će sada držati u rukama 80 posto dionica, a Amanda Staveley i njezina tvrtka PCP Capital, kao i braća Reuben imat će po 10 posto.

"Nakon završetka testa vlasnika i direktora Premier lige, klub je prodan konzorciju s trenutnim učinkom", priopćeno je iz Premijer lige.

Konzorcij vodi saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman, a fond je "težak" čak 430 milijardi dolara čime je Newcastle United postao najbogatiji klub svijeta.