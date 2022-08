VIDEO Pogledajte kakvu golčinu je zabio u debiju pa morao izaći zbog ozljede

Krilni napadač torinskog Juventusa Angel di Maria (34) propustit će najmanje sljedeće četiri utakmice talijanskog nogometnog prvenstva protiv Sampdorije, Rome, Spezie i Fiorentine zbog ozljede butnog mišića koju je zadobio u susretu 1. kola protiv Sassuola.

Propustit će vrlo vjerojatno i utakmicu prvog kola grupne faze Lige prvaka koja je na rasporedu 6. ili 7. rujna. Iz talijanskog su kluba rekli kako će za deset dana izvijestiti o njegovom stanju, a oporavak će prema trenutnom stanju trajati najmanje 20 dana.

Di Maria, koji je u Juventus stigao ovoga ljeta iz Paris SG-a, u svom je debiju za staru damu postigao pogodak i upisao asistenciju u 3:0 pobjedi protiv Sassuola prije no što je morao biti zamijenjen zbog ozljede.

