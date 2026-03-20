Andrej Kramarić s klubom dugo nije doživio ovakav poraz, potopili su ih za pola sata

Dvoboj na Red Bull Areni, najavljen kao derbi borbe za Europu, pretvorio se u katastrofu za goste. Domaći RB Leipzig riješio je pitanje pobjednika unutar prvih pola sata, demonstriravši silu i efikasnost. Seriju je u 17. minuti otvorio Brajan Gruda, nakon čega je uslijedila potpuna kapitulacija obrane Hoffenheima. Momčad Christiana Ilzera djelovala je izgubljeno, a Leipzig je nemilosrdno kažnjavao svaku pogrešku i stvorio nedostižnu prednost do poluvremena. Gruda je zabio još jednom, Christoph Baumgartner je također dodao dva svoja gola, a a u nastavku je na konačnih 5:0 postavio Benjamin Henrichs.

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić dvoboj je započeo na klupi, a u igru je ušao umjesto Fisnika Asllanija na poluvremenu, kada je sve bilo odlučeno. Ni on nije mogao spriječiti potop svoje momčadi. Za Kramarića, koji igra desetu sezonu u klubu, ovo je bio posebno gorak poraz jer je upisao svoj drugi najteži poraz u dresu Hoffenheima. Identičan neuspjeh doživio je samo jednom, u siječnju 2025. godine, kada je Hoffenheim također s 5:0 izgubio na gostovanju kod Bayerna. Jednom je, u veljači 2020. godine Bayern slavio na Hoffenheimovu stadionu sa 0:6.

Ovaj težak poraz ogroman je udarac za ambicije Hoffenheima u borbi za Ligu prvaka. U utakmicu su ušli s trećeg mjesta, no ovim ishodom Leipzig ih je sustigao na 50 bodova, a ujedno im je narušena i gol razlika, što može biti presudno na kraju sezone. Rivali za vrh sada imaju priliku iskoristiti ovaj kiks i dodatno zakomplicirati situaciju za momčad trenera Ilzera, koja je do sada imala vrlo solidnu sezonu.

Ironično, debakl dolazi u sezoni koja je za Kramarića osobno bila vrlo uspješna. U jubilarnoj desetoj godini u klubu, hrvatski napadač je postigao deset golova i upisao pet asistencija. Ranije tijekom sezone ostvario je i povijesni uspjeh postavši treći najbolji strani strijelac u povijesti Bundeslige.