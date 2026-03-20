Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 4
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PUKLA 'PETARDA'

Andrej Kramarić s klubom dugo nije doživio ovakav poraz, potopili su ih za pola sata

Fussball, Bundesliga [Bundesliga], TSG 1899 Hoffenheim - Wolfsburg
R4983 Oliver Zimmermann
VL
Autor
vecernji.hr
20.03.2026.
u 22:43

Nogometaši Hoffenheima teško su poraženi na gostovanju kod RB Leipziga 5:0 u otvaranju 27. kola Bundeslige. Bio je to bolan udarac za ambicije momčadi Christiana Ilzera, a Andrej Kramarić izjednačio je svoj najteži poraz u dresu kluba

Dvoboj na Red Bull Areni, najavljen kao derbi borbe za Europu, pretvorio se u katastrofu za goste. Domaći RB Leipzig riješio je pitanje pobjednika unutar prvih pola sata, demonstriravši silu i efikasnost. Seriju je u 17. minuti otvorio Brajan Gruda, nakon čega je uslijedila potpuna kapitulacija obrane Hoffenheima. Momčad Christiana Ilzera djelovala je izgubljeno, a Leipzig je nemilosrdno kažnjavao svaku pogrešku i stvorio nedostižnu prednost do poluvremena. Gruda je zabio još jednom, Christoph Baumgartner je također dodao dva svoja gola, a a u nastavku je na konačnih 5:0 postavio Benjamin Henrichs.

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić dvoboj je započeo na klupi, a u igru je ušao umjesto Fisnika Asllanija na poluvremenu, kada je sve bilo odlučeno. Ni on nije mogao spriječiti potop svoje momčadi. Za Kramarića, koji igra desetu sezonu u klubu, ovo je bio posebno gorak poraz jer je upisao svoj drugi najteži poraz u dresu Hoffenheima. Identičan neuspjeh doživio je samo jednom, u siječnju 2025. godine, kada je Hoffenheim također s 5:0 izgubio na gostovanju kod Bayerna. Jednom je, u veljači 2020. godine Bayern slavio na Hoffenheimovu stadionu sa 0:6.

Ovaj težak poraz ogroman je udarac za ambicije Hoffenheima u borbi za Ligu prvaka. U utakmicu su ušli s trećeg mjesta, no ovim ishodom Leipzig ih je sustigao na 50 bodova, a ujedno im je narušena i gol razlika, što može biti presudno na kraju sezone. Rivali za vrh sada imaju priliku iskoristiti ovaj kiks i dodatno zakomplicirati situaciju za momčad trenera Ilzera, koja je do sada imala vrlo solidnu sezonu.

Ironično, debakl dolazi u sezoni koja je za Kramarića osobno bila vrlo uspješna. U jubilarnoj desetoj godini u klubu, hrvatski napadač je postigao deset golova i upisao pet asistencija. Ranije tijekom sezone ostvario je i povijesni uspjeh postavši treći najbolji strani strijelac u povijesti Bundeslige.

Tablice omogućuje Sofascore
Ključne riječi
Leipzig Hoffenheim Andrej Kramarić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!