Organizatori SP-a strahuju od iranske odmazde! Novac za sigurnost kasni, a Trump pogoršava situaciju

Američki obavještajni izvještaji upozoravaju na mogućnost da ekstremisti i kriminalci ciljaju na nadolazeće Svjetsko prvenstvo u nogometu u trenutku kada su stotine milijuna dolara odobrenih sigurnosnih sredstava odgođene. Izvještaji američkih državnih dužnosnika, istaknuli su rizik od ekstremističkih napada, uključujući napade na prometnu infrastrukturu i građanske nemire povezane s represijom Donalda Trumpa protiv imigracije. Iako je sigurnost na takvim događajima uvijek velika, američki napori posebno su pojačani od početka američko-izraelskog rata protiv Irana. Organizatori, sasvim razumljivo, najviše strahuju od odmazde.

Dužnosnici koji rade na pripremi Svjetskog prvenstva u SAD-u posljednjih su tjedana sve više dizali uzbunu zbog zastoja u isplatama 625 milijuna dolara saveznih sigurnosnih potpora za događaj, koje su bile dio zakona o potrošnji koji su podržali republikanci, a usvojen je u srpnju 2025. Savezna agencija za upravljanje u hitnim situacijama, zadužena za raspodjelu novca, u studenom je izjavila da očekuje dodjelu sredstava najkasnije do 30. siječnja. Nakon što su se dužnosnici i organizatori požalili da još uvijek nisu ništa primili, FEMA je u srijedu objavila da je dodijelila potpore, rekavši da će novac "pojačati sigurnosne pripreme". S prvim utakmicama koje počinju u Meksiku 11. lipnja, a zatim u SAD-u i Kanadi sljedeći dan, države i gradovi koji su domaćini događaja duboko su u planiranju, uključujući i kako se zaštititi od mogućih napada. Odgođeno financiranje i upozorenja o prijetnjama pogoršali su već složen proces. Raspodjela bespovratnih sredstava obično traje mjesecima, a napori za kupnju tehnologije i opreme mogu trajati i dulje.

Izvješće obavještajnih službi iz New Jerseyja iz prosinca 2025. koje se bavi potencijalnim prijetnjama, istaknulo je nedavne domaće napade, prekinute terorističke zavjere i širenje ekstremističke propagande. Izvješće je također napomenulo mogućnost spontanih okupljanja povezanih s napetostima između zemalja. U drugom obavještajnom izvješću, od rujna 2025., opisana je online objava koja je naizgled poticala napade na željezničku infrastrukturu tijekom Svjetskog prvenstva, te ističu potencijalne opasnosti za utakmice na zapadnoj obali SAD-a i Kanade.

Trumpova represija protiv imigracije već je bacila sjenu na događaj i izazvala zabrinutost zbog prisutnosti američkih službenika za imigraciju i carinu.

U tjednom obavještajnom izvještaju FIFA-e od 28. siječnja, analitičari su upozorili da bi anti-ICE aktivizam u američkim gradovima kao odgovor na provedbu imigracijskih zakona mogao smanjiti prepreke „neprijateljskim akcijama pojedinačnih aktera ili ekstremističkih elemenata“. Trump je također uveo potpune ili djelomične zabrane putovanja državljanima više od trideset zemalja, uključujući Iran, koji je u pregovorima s FIFA-om o preseljenju svojih utakmica u Meksiko zbog trenutačnog sukoba sa Sjedinjenim Državama. Tri druge zemlje čiji se navijači suočavaju s Trumpovim zabranama putovanja - Haiti, Obala Bjelokosti i Senegal - također su se kvalificirale za turnir.

Nekoliko dužnosnika Svjetskog prvenstva i država izjavilo je da su događaji "FIFA Fan Festival" posebno kritične točke. Događaji omogućuju velikom broju ljudi da zajedno gledaju utakmice na ekranima na otvorenom. Događaj Fan Festival koji je bio planiran u Liberty State Parku u Jersey Cityju za vrijeme trajanja turnira neočekivano je otkazan prošlog mjeseca i zamijenjen manjim okupljanjima. Naravno, ključni faktor u odluci bio je sigurnosni problem.