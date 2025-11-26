Naši Portali
PIŠE BILD

'Legenda kluba je žestoko kritizirala Niku Kovača. Hrvat ga je onda spektakularno utišao'

UEFA Champions League - Manchester City v Borussia Dortmund
Jason Cairnduff/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
26.11.2025.
u 14:30

Najčitaniji njemački medij, nakon slavlja crno-žutih stavio je naslov 'Kovač pobjedom utišao Hummelsovu kritiku'

Uoči velike pobjede Borussije protiv Villarreala u Ligi prvaka, legenda kluba Mats Hummels, kao stručni televizijski komentator kritizirao je hrvatskog trenera Niku Kovača i rekao: 'Nedostaje nam mašte da bismo vjerovali kako možemo igrati još bolje. Nedostaju nam pravi, veliki trenuci kreativnosti u igri'.

Bild, najčitaniji njemački medij, nakon slavlja crno-žutih stavio je naslov 'Kovač pobjedom utišao Hummelsovu kritiku' te napisao:

- Borussia Dortmund sada govori djelima! Trener BVB-a Niko Kovač i njegova momčad dali su pravi odgovor nakon oštre kritike bivšeg igrača Matsa Hummelsa. Svjetski prvak s Njemačkom 2014. kritizirao je stil igre BVB-a pod trenerom Nikom Kovačem uoči utakmice Lige prvaka protiv Villarreala.

- Kovač je na konferenciji za medije nakon utakmice odbio komentirati Hummelsovu kritičnu analizu na upit Bilda i rekao da najprije želi sam pogledati izjavu No prije toga, pobjedom je utišao Hummelsovu kritiku! Borussia je protiv Villarreala slavila spektakularnih 4:0 i tako prekinula niz od tri utakmice bez pobjede - zaključuju Nijemci. 
Mats Hummels Liga prvaka Borussia Dortmund Niko Kovač

Kupnja