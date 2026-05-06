KRENULA REVOLUCIJA

Kriza drma Real Madrid: Više od 16 milijuna navijača potpisalo peticiju protiv Mbappea

Kylian Mbappe file photo
Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
06.05.2026.
u 19:59

Više od 16 milijuna navijača Real Madrida potpisalo je online peticiju protiv francuskog napadača Kyliana Mbappea zatraživši njegov odlazak iz kluba

Peticija je isprva imala za cilj prikupiti 200.000 potpisa, međutim kampanja "Mbappe out" je eksplodirala i do sada je više od 16.5 milijuna navijača "Kraljevskog kluba" zatražilo njegov odlazak iz kluba.

Međutim, ove brojke treba uzeti s rezervom, jer se kampanja odvijala na besplatnoj usluzi za izradu web stranica pokretanoj umjetnom inteligencijom, a ne na etabliranim platformama. Posjetitelji su mogli kliknuti gumb za potpisivanje bez ikakve provjere identiteta ili ograničenja broja potpisa, što je onemogućilo neovisnu provjeru broja potpisa.

"Madridisti, neka se vaš glas čuje," stoji u peticiji. "Ako vjerujete da su promjene potrebne, nemojte šutjeti, potpišite ovu peticiju i zauzmite se za ono što mislite da je najbolje za budućnost kluba," dodaje se.

Dok Real Madrid ulazi u završnicu sezone koja bi mogla završiti bez trofeja, Mbappe je viđen kako se opušta na jahti na Sardiniji sa svojom djevojkom, glumicom Ester Exposito. Mbappe je dobio slobodno, no njegovo putovanje, iako je odobreno od strane kluba, nije se svidjelo navijačima s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi klub. Francuski napadač trenutačno ne igra zbog ozljede tetive koljena zadobivene krajem travnja protiv Real Betisa i upitan je za nedjeljni Clasico protiv Barcelone.

Mbappe je stigao na Santiago Bernabeu u veljači 2024. iz PSG-a i u 100 nastupa zabio je 85 golova. Španjolski mediji navode kako francuska superzvijezda uživa prevelike privilegije u momčadi. Navodno se druži gotovo isključivo s francuskim igračima i suočio se s kritikama zbog kašnjenja na timske obroke. Navodi se kako se Mbappe distancira od momčadi već mjesecima. U trening centru Valdebebas kruže glasine i o njegovom lošem stavu i ponašanju.
Navijači Real Madrid Kylian Mbappe

