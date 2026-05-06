Igor Štimac sa Zrinjskim stigao nadomak osvajanja trofeja, ima prednost uoči uzvrata

Prvi čin velikog mostarskog finala Kupa pripao je Zrinjskom. U tvrdoj i taktički opreznoj utakmici, momčad Igora Štimca stekla je gol prednosti, no spektakl je nažalost započeo kontroverzom kada su domaći navijači zvižducima ispratili intoniranje državne himne. Na terenu se vodila bespoštedna borba, a prvu veliku priliku imao je Velež u 21. minuti, no udarac Milaka sjajno je zaustavio vratar Karačić. Samo četiri minute kasnije uzvratili su "Plemići", no Nemanja Bilbija je iz izgledne pozicije pucao visoko preko gola, propustivši stopostotnu šansu.

Ipak, kapetan Zrinjskog iskupio se u 37. minuti. Nakon odličnog prodora i preciznog centaršuta Marija Ćužea s lijeve strane, Bilbija je bio najspretniji u kaznenom prostoru i glavom poslao loptu u mrežu za vodstvo od 1:0. Bio je to pogodak koji je usmjerio utakmicu i donio veliko olakšanje domaćim navijačima, a Štimčevoj momčadi omogućio da na odmor ode s vrijednom prednošću.

Drugo poluvrijeme donijelo je znatno manje uzbuđenja, kao da su obje ekipe bile zadovoljne rezultatom. Zrinjski je čuvao vodstvo, dok Velež nije uspijevao ozbiljnije zaprijetiti. Igra se uglavnom odvijala na sredini terena, bez previše rizika, a najupečatljiviji trenutak bio je prekid u 67. minuti zbog guste dimne zavjese koju su na tribinama napravili navijači Zrinjskog. Momčad Igora Štimca imala je i hendikep zbog ozljede strijelčevog asistenta, Marija Ćužea, koji je morao napustiti igru.

Iako je Velež tražio put do izjednačenja, Zrinjski je bio taj koji je bio bliže drugom pogotku. U samoj završnici, u 89. minuti, Duje Dujmović je sjajno pucao, ali je njegov udarac zaustavio okvir gola. Stativa je tako spasila "Rođene" težeg poraza i ostavila im nadu za uzvrat. Odluka o pobjedniku Kupa BiH past će iduće srijede, 13. svibnja, na stadionu Rođeni. Velež će pred svojim navijačima morati loviti minimalni zaostatak, dok će Zrinjskom za osvajanje prvog trofeja pod vodstvom Igora Štimca biti dovoljan i neriješen ishod.