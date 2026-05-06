Odlične vijesti iz Manchestera: Gvardiol vrlo blizu povratka na teren, mogao bi i zaigrati

Hrvatski reprezentativni branič Joško Gvardiol teško se ozlijedio u utakmici Manchester Cityja i Chelseaja četvrtog siječnja. Zadobio je prijelom goljenične kosti u desnoj nozi koji je zahtijevao operaciju. Gvardiol je već neko vrijeme u procesu rehabilitacije s ciljem da se vrati u fizičku spremu kako bi mogao pomoći reprezentaciji na Svjetskom prvenstvu ovog ljeta.

Čini se kako mu oporavak teče po planu pa čak i bolje od očekivanog. Njegov napredak oduševio je liječnike u Manchesteru i njegova rehabilitacija teče odlično. Posljednje vijesti iz Engleske govore kako se Gvardiol osjeća toliko dobro da već posljednjih tjedan dana trenira s ostatkom momčadi pa bi se uskoro mogao i vratiti na travnjak.

Dalić sprema iznenađenje za Svjetsko prvenstvo? U avionu za Ameriku mogao bi se naći i igrač Hajduka

Izbornik Zlatko Dalić konstantno prati njegov napredak te se već neko vrijeme govori kako bi trebao biti spreman na vrijeme za nastup na Mundijalu. Upitno je bilo samo u kakvoj će formi stići budući da se pretpostavljalo kako će biti bez utakmice punih pet mjeseci, no Dalića više ni to ne bi trebalo zabrinjavati.

Više se ne čini nemoguće da Gvardiol ove sezone napusti i za Građane te bi ga Pep Guardiola mogao poslati na teren već u sljedećih desetak dana.