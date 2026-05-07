FOTO Evo tko je atraktivna HDZ-ovka u trendi bordo odijelu koja je u stopu pratila Plenkovića u Splitu
Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grad Split održanoj u zgradi Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu povodom blagdana svetog Dujma, zaštitnika grada Splita koji se danas slavi, sudjelovao je i hrvatski premijer Andrej Plenković.
Osim premijerovog dolaska veliku pozornost privukle su i osobe koje su pratile Plenkovića kroz centar grada. Uz zamjenicu gradonačelnika Splita, posebnu je pažnju privukla i žena u bordo kombinaciji koja se mogla vidjeti uz premijera na više fotografija nakon sjednice.
Zrinka Mužinić Bikić profesorica je psihologije i bivša ravnateljica osnovne škole u Srinjinama. Rođena je 1981. godine u Splitu, a osim psihologije obrazovala se i u području predškolskog odgoja te forenzičnih znanosti.
Prije dolaska na nacionalnu političku scenu bila je vrlo aktivna u lokalnom HDZ-u, gdje je obnašala dužnost potpredsjednice splitskog ogranka, ali i predsjednice mjesnog odbora Srinjine. Aktivna je bila i u Hrvatskom udruženju osnovnoškolskih ravnatelja.
Na državnoj razini danas je zadužena za predškolski, osnovnoškolski, srednjoškolski te sustav obrazovanja odraslih, a njezin politički uspon vremenski se poklopio s HDZ-ovim dolaskom na vlast nakon parlamentarnih izbora 2024. godine.