LEGENDE LJUTITE

Legendarni dvojac bijesnio na suca utakmice Bayerna i PSG-a, Carragher: 'Ovo nije seoska liga'

Screenshot/X
VL
Autor
Karlo Koret
07.05.2026.
u 09:08

"Istu smo glupost vidjeli jučer s Arsenalom protiv Atletica, šokantne odluke koje koštaju velike momčadi u najgorem mogućem trenutku. Takvi trenuci odlučuju o sudbini kluba, znate?"

Akrualni prvak Europe PSG pobijedio je Bayern s 0:1 na Allianz areni u uzvratnoj utakmici polufinala Lige prvaka i tako s ukupnih 6:4 prošao u svoje drugo uzastopno finale. Nakon spektakla u Parizu, gledatelji su isto očekivali i u Munchenu. nažalost, nakon ove utakmic više se priča o suđenju nego o nogometu. Mnogi smatraju kako je portugalski sudac Joao Pinheiro oštetio Bayern.

U 31. minuti, Josip Stanišić je pucao, a vratar PSG-a Matvey Safonov odbio loptu prema Vitinhi. Portugalac ju je pokušao izbiti, ali je u ruku pogodio svoh sunarodnjaka i suigrača Joaa Nevesa dok su obojica bili u svom kaznenom prostoru. Bijesni igrači Bayerna tražili su jedanaesterac, no Pinheiro ga nije sudio. Tu odluku u studiju CBS-a komentirali su Thierry Henry i Jamie Carragher:

- Znam kakav je osjećaj kad se u ovakvom trenutku donese odluka protiv vas. A ova je bila pogrešna. U ovoj fazi natjecanja, na utakmici ovolike važnosti, suđenje mora biti na višoj razini. Sudac jednostavno mora biti bolji. Frustrira me nedosljednost jer smo već vidjeli da se ista situacija na ovom turniru sudila drugačije. Pa koji su onda kriteriji? Recite mi - započeo je svoje izlaganje Henry:

- "Igrači treniraju svaki dan, žrtvuju sve za ovakve večeri, a onda jedan čovjek jednom odlukom promijeni cijelu dinamiku utakmice. Nisam tu da dramatiziram, nego da budem iskren. A iskreno, ovo nije standard kakav očekujemo na ovoj razini. Takve se pogreške jednostavno ne smiju događati. Očigledan jedanaesterac je ignoriran, a još je gore što sudac nije ni pogledao VAR. To je neshvatljivo na utakmici ove razine - dodao je veliki Francuz.

Ništa blaži nije bio ni legendarni branič Liverpoola, Jamie Carragher:

- Gledam ovo i apsolutno sam bijesan. Ruka Joaa Nevesa ispružena je kao da regulira promet, to je čisto igranje rukom, očit jedanaesterac za Bayern, a sudac samo odmahuje! Kako to nije svirao? Istu smo glupost vidjeli jučer s Arsenalom protiv Atletica, šokantne odluke koje koštaju velike momčadi u najgorem mogućem trenutku. Takvi trenuci odlučuju o sudbini kluba, znate? Jedna sudačka pogreška i cijela sezona, san o Ligi prvaka, ode u vjetar. Na ovoj razini, u polufinalu Lige prvaka, to je apsurdno. Ne smijete raditi takve pogreške. Ovo nije seoska liga, ovo je najveća pozornica klupskog nogometa. Nevjerojatno - dodao je osvajač Lige prvaka iz 2005.

Ključne riječi
sudac Thierry Henry Jamie Carragher polufinale Liga prvaka Bayern PSG

