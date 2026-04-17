NENADANI POSRTAJ

VIDEO Ni asistencija Hrvata nije pomogla, hit-momčad iz susjedstva izgubila važnu utakmicu

CALCIO - Serie A - US Sassuolo vs Como 1907
Luca Diliberto/IPA Sport / ipa-agency.net
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
17.04.2026.
u 20:51

Como je drugim uzastopnim porazom ostao na petom mjestu s 58 bodova, dva boda iza četvrtoplasiranog Juventusa koji ima utakmicu manje

U prvoj utakmici 33. kola talijanske Serie A nogometaši Sassuola su kao domaćini pobijedili Como s 2-1, a sva tri pogotka postignuta su u završnici prvog poluvremena. Vodstvo domaćoj momčadi donio je Cristian Volpato u 42. minuti, a dvije minute kasnije je tu prednost udvostručio M'Bala Nzola.

U drugoj minuti dodatka Nico Paz je smanjio na 2-1, a asistirao mu je hrvatski branič Ivan Smolčić. No, i on i Martin Baturina su na poluvremenu ostali u Comovoj svlačionici. Asistenciju Smolčića pogledajte OVDJE.

Como je drugim uzastopnim porazom ostao na petom mjestu s 58 bodova, dva boda iza četvrtoplasiranog Juventusa koji ima utakmicu manje. Sassuolo je s 45 bodova privremeno došao na devetu poziciju. Vodeći Inter ima 75 bodova, devet više od drugoplasiranog Napolija, a 12 više od Milana.

Inter tu prednost večeras još može povećati, jer na San Siru dočekuje Cagliari koji je na 16. mjestu.
