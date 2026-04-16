Detalji tragične smrti bivšeg vratara Arsenala, Juventusa i Liverpoola: Vlak ga vukao nakon nesreće

Nekadašnji austrijski reprezentativni vratar Alexander Manninger poginuo je u prometnoj nesreći u dobi od 48 godina, objavio je Austrijski nogometni savez (OFB). Prema pisanju austrijskih medija, Manninger je stradao u naletu vlaka na njegovo vozilo na neobilježenom pružnom prijelazu u blizini Salzburga.

Do nesreće je došlo kada je na njegov automobil naletio lokalni vlak, koji ga je potom vukao nekoliko metara, a Manninger je preminuo od zadobivenih teških ozljeda. Prema dostupnim informacijama, riječ je o prijelazu koji nije klasično uređen, već više nalikuje poljskom putu, što može stvoriti zabunu vozačima i povećati rizik od nesreća. Upravo se takav karakter prijelaza spominje kao jedan od mogućih razloga tragedije, iako će točne okolnosti utvrditi istraga. U vlaku je u trenutku sudara bilo putnika, no srećom nitko od njih nije ozlijeđen.

Tijekom karijere Manninger je upisao 33 nastupa za austrijsku reprezentaciju, a bio je član Salzburga, GAK-a, Arsenala, Fiorentine, Torina, Bologne, Siene, Udinesea, Juventusa, Espanyola, Augsburga i Liverpoola. Alexander Manninger je bio vrhunski ambasador austrijskog nogometa kako na terenu tak i izvan njega.

"Svojom je međunarodnom karijerom postavio standarde te inspirirao i oblikovao mnoge mlade vratare. Njegov profesionalizam, mirnoća i pouzdanost činili su ga važnim dijelovima momčadi za koje je igrao", stoji u priopćenju OFB-a.