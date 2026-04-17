Talijani otkrili sve: Modrić postavio tri ključna uvjeta za ostanak u Milanu

Pitanje koje muči sve navijače "Rossonera" jest hoće li Luka Modrić i sljedeće sezone predvoditi vezni red njihovog kluba. Hrvatski virtuoz, koji je u Milano stigao u ljeto 2025. nakon veličanstvene ere u Real Madridu, potpisao je ugovor do kraja lipnja 2026. s opcijom produljenja. Iako će u rujnu napuniti 41 godinu, Modrić je na terenu dokazao da su godine za njega samo broj. Svojom igrom demantirao je sve skeptike i potvrdio status jednog od ključnih igrača u momčadi trenera Massimiliana Allegrija, upisavši čak 30 nastupa u početnoj postavi u 32 utakmice Serie A i odigravši više od 2600 minuta. Njegov utjecaj na igru Milana je nemjerljiv, no ostanak ovisi o ispunjenju jasnih ambicija.

Prvi i temeljni uvjet koji Modrić postavlja pred upravu jest plasman u Ligu prvaka. Šesterostruki osvajač ovog elitnog natjecanja ne želi svoju karijeru završiti izvan najveće pozornice europskog nogometa. Mjesto među prve četiri momčadi u Italiji donedavno se činilo sigurnim, no nedavna serija slabijih rezultata unijela je nemir i stavila ogroman pritisak na momčad u samoj završnici sezone. Bez Lige prvaka, teško je zamisliti da će Modrić produljiti svoju vjernost crveno-crnim bojama, jer njegova glad za pobjedama i natjecanjem na najvišoj razini ne jenjava.

Drugi, nimalo manje važan uvjet, tiče se osobe na klupi. Talijanski mediji ističu kako Modrić svoj ostanak uvjetuje ostankom trenera Massimiliana Allegrija. Odnos između hrvatskog kapetana i iskusnog talijanskog stratega navodno je izvrstan, a međusobno povjerenje i razumijevanje ključni su za Modrićevo zadovoljstvo u klubu. Upravo je Allegri inzistirao na njegovom dolasku i dao mu ključeve igre, a Luka želi nastaviti raditi u okruženju u kojem se osjeća cijenjeno i gdje se njegove ideje i vizija nogometa poštuju.

Posljednji uvjet logičan je nastavak prethodna dva. Modrić zahtijeva jamstvo da će Milan izgraditi konkurentan projekt i momčad sposobnu boriti se za trofeje. To podrazumijeva dovođenje zvučnih pojačanja tijekom ljetnog prijelaznog roka. Plasman u Ligu prvaka osigurao bi potrebna financijska sredstva za jačanje kadra, a Modrić želi biti siguran da klub dijeli njegove ambicije za osvajanjem naslova, a ne samo za sudjelovanjem. U klubu vlada optimizam i vjeruju da će kapetan Vatrenih na kraju staviti potpis na novi ugovor, svjesni da bi njegov ostanak bio temelj za sve buduće uspjehe.