Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 200
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŠOKIRAO SVE

Messi iznenađujuće ostao bez trenera: Veliki argentinac morao odstupiti

FIFA Club World Cup - Group A - Inter Miami CF v Palmeiras
HANNAH MCKAY/REUTERS
VL
Autor
Hina
14.04.2026.
u 21:15

Argentinac Guillermo Hoyos, bivši izbornik Bolivije, preuzet će momčad za nadolazeće utakmice, objavio je klub

Argentinac Javier Mascherano dao je ostavku na mjesto trenera Inter Miamija, gdje igra Lionel Messi, iz osobnih razloga, objavili su u utorak aktualni prvaci MLS lige.

Odlazak Mascherana (41), koji je bio na čelu Miamija od studenog 2024. i imao je ugovor do 2027., neočekivan je.

"Uvijek ću njegovati uspomenu na naš prvi MLS naslov i, gdje god bio, nastavit ću željeti klubu sve najbolje u budućnosti", napisao je bivši suigrač Lionela Messija u argentinskoj reprezentaciji i u FC Barceloni.

"Javier će zauvijek biti dio povijesti ovog kluba i uvijek će imati posebno mjesto u obitelji Inter Miami CF", rekao je Jorge Mas, vlasnik kluba s Floride.

Argentinac Guillermo Hoyos, bivši izbornik Bolivije, preuzet će momčad za nadolazeće utakmice, objavio je klub.

Nakon sedam kola, Inter Miami zauzima treće mjesto u Istočnoj konferenciji MLS-a.

Lionel Messi pridružio se Inter Miamiju 2023. iz Paris Saint-Germaina. Osvajač Svjetskog prvenstva 2022. i osmerostruki dobitnik Ballon d'Ora igra na Floridi uz, između ostalih, još jednog bivšeg igrača Barcelone, Urugvajca Luisa Suareza.
Ključne riječi
ostavka Lionel Messi Inter Miami Javier Mascherano

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!