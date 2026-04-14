Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 183
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SJAJNI ŠPANJOLAC

Hit-trener Premier lige na ljeto napušta klub: Kandidat je za klupu posrnulog velikana

Premier League - Arsenal v AFC Bournemouth
Dylan Martinez/REUTERS
VL
Autor
Hina
14.04.2026.
u 18:27

Iraola će nakon sezone biti slobodan, ali s obzirom na potražnju, neće dugo biti bez posla. Najglasniji su nagovještaji o povratku u Athletic Bilbao, gdje je kao igrač odigrao više od 500 utakmica

Trener Bournemoutha Andoni Iraola napustit će klub na kraju sezone, objavio je engleski klub u utorak.

Iraola se pridružio Bournemouthu 2023. godine i prošle sezone ih je doveo do rekordnog devetog mjesta u Premier ligi, poboljšavši i njihov rekordni zbir bodova (56).

"Čast mi je voditi Bournemouth i ponosan sam na ono što smo postigli", rekao je 43-godišnji Iraola, koji je naslijedio Garyja O'Neila, u izjavi kluba.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana

Ugovor Španjolca istječe na kraju ove sezone, a pregovori o novom ugovoru nisu uspjeli, unatoč želji kluba da Iraolu zadrži na Vitality stadionu.

Iraola će nakon sezone biti slobodan, ali s obzirom na potražnju, neće dugo biti bez posla. Najglasniji su nagovještaji o povratku u Athletic Bilbao, gdje je kao igrač odigrao više od 500 utakmica, te preuzimanju pozicije glavnog trenera Manchester Uniteda.

Bournemouth također uspješno igra ove sezone, nedavno je pobijedio vodećeg Arsenala, te je na 11. mjestu tablice, ali samo dva boda iza sedmog mjesta, koje još uvijek donosi europska natjecanja.
Ključne riječi
Athletic Bilbao Manchester United Bournemouth Andoni Iraola

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!