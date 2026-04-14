Kovač otkrio što nedostaje Borussiji da postane 'svjetska' momčad: 'Nemamo takve igrače'

Niko Kovač po svemu sudeći trebao bi svoju prvu sezonu na klupi Borussije iz Dortmunda završiti na drugom mjestu prvenstvene ljestvice u Bundesligi. Već su ispali od DFB pokala tako da će sezonu završiti bez ijednog trofeja, ali hrvatski stručnjak radi itekako dobar posao na klupi žuto-crnih.

Tome svjedoči i činjenica da su u prvenstvu ove sezone poraženi samo tri puta u 29 kola. O svom radu na klupi Borussije Kovač je govorio na panelu na kojem je sudjelovao i bivši trener Bayer Leverkusena Reiner Calmund. Prije svega rekao je što nedostaje Borussiji da uđe u borbu za trofeje:

- Nemamo baš takve igrače kakve bi neki od vas željeli vidjeti one koji imaju ono nešto posebno, započeo je Kovač pa spomenuo nekoliko bivših igrača Borussije: "Ono što nama, ili navijačima, nedostaje su igrači poput Haalanda, Dembelea, Sancha ili Reusa."

U kontekstu njegovih riječi, posebno je zanimljiv Jadon Sancho. Englez je najbolji nogomet karijere igrao upravo u Borussiji, a njemački mediji smatraju kako bi se sljedećeg ljeta mogao vratiti u Dortmund. Njegova karijera u slobodnom je padu otkako je preselio u Manchester United. Trenutačno se nalazi na posudbi u Aston Villi.

Rekao je i kako smatra da radi dobar posao s igračima koje ima: "Vjerujem da s dečkima koje imamo već radimo dobar posao. Sjajni su i uživam raditi s njima, ali naravno da se želimo dodatno poboljšati."