VIDEO Nenad Bjelica: Na Zdravka Mamića sam povisio ton, a on mi je sve priznao

Puno se prašine podignulo prije pola godine kada je objavljeno da Nenad Bjelica više nije trener Dinama. Bjelica je u međuvremenu preuzeo Osijek, a sada se osvrnuo na rastanak u Maksimiru. Progovorio je i o odnosu sa Zdravkom Mamićem koji se od hrvatskog pravosuđa skriva u BiH, ali je i dalje utjecajan u Dinamu.

- Zadnji put smo se čuli sedam dana prije sporazumnog raskida ugovora. To je bio jedan jedini put otkako je krenuo taj sporazum oko smanjenja ugovora. To je bio najnormalniji razgovor u kojem sam ja više povisio ton na njega nego on na mene. On mi je po stoti put izrazio zahvalnost za sve ono što sam napravio za Dinamo. Čak mi je i priznao da njihova odluka nije bila ni dobar tajming, ni dobar iznos ni dobar način... - rekao je Bjelica u emisiji Sport nedjeljom koja se večeras u 20 sati emitira na Sportskoj televiziji.

- Sve mi je to priznao u telefonskom razgovoru, ali više nije bilo povratka. I jednostavno smo to obojica prihvatili. Na kraju smo našli rješenje i sporazumno se rastali. Dinamo je krenuo svojim, a ja svojim putem i otad se više nismo čuli. Kasnije je bilo nekih istupa u javnosti koje ne želim komentirati, svatko ima pravo na svoje mišljenje. Bilo mi je lijepo u Dinamu, ponosim se na sve što sam napravio sa svojim stožerom i igračima jer smo to zajedno postigli - dodao je Bjelica.

