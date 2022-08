VIDEO Navijačica na meč ruskinja došla ogrnuta ukrajinskom zastavom, suci ju potjerali

Igrao se kvalifikacijski dvoboj između Ruskinje Anne Kalinskaya i Anastasije Potapove, kada je sutkinja nakon prigovora jedne od igračica ustala sa stolice i zamolila navijačicu da napusti tribine.

Prema riječima novinara Bena Rothenberga , Ukrajinka se zove Lola i živi u Masonu. Meč je gledala u tišini, no sporno je bilo to što je bila ogrnuta zastavom zemlje iz koje dolazi s vinkom na glavi (vijenac od cvijeća, koji je dio ukrajinske kulture i nose ga Ukrajinke) .

Sutkinja je tom prilikom rekla navijačici da 'nije lijepo sjediti na tribinama sa zastavom' , na što je ona odgovorila da 'nije lijepo napadati tuđu državu' , aludirajući na rusku invaziju na Ukrajinu.

...but after the Russian player complained to the umpire, the umpire descended from her chair and confronted the fan about her presence with the flag, telling her it was "not nice"...to be sitting with the flag.



Lola responded that it was "not nice to invade a country."