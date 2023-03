VIDEO Navijač krenuo na Zorića i vrijeđao ga, zaustavili ga zaštitari

KRIZA U DINAMU

Ekskluzivno: Dario Šimić ne ulazi u Upravu Dinama!

Dinamu prijeti kriza bez presedana, ali nadam se da će se to ipak izbjeći. No, da se to izbjegne, Barišić i njegovi ljudi moraju jasnije komunicirati, a to sa mnom nisu činili, rekao nam je razočarani Šimić, kojeg je Barišić očito izigrao