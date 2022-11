VIDEO Katarani odali veliku počast poznatom Hrvatu

Zanimljiv detalj otkrio je naš Tomislav Dasović koji je u stanici podzemne željeznice u Dohi naišao na zid na kojem su izložene fotografije koje ilustriraju sva svjetska prvenstva od 1930. do 2018. godine.

Tako su tu, primjerice, fotografije Pelea koji je 1958. godine osvojio svjetski naslov s Brazilom. Tu je i 1966. godina kada su Englezi 'vratili nogomet kući', a na zidu se nalazi fotografija Eusebija koji je tada bio najbolji strijelac s devet golova. Još jednom se našla i fotografija Pelea i to za 1970. godinu kada je Brazil osvojio svjetski naslov u Meksiku. Za Svjetsko prvenstvo održano 1990. godine odabrana je fotografija svjetskih prvaka Zapadne Njemačke dok je za 1994. godinu, kada je prvak postao Brazil, stavljena fotografija najboljeg strijelca Olega Saljenka.

Sada dolazimo i do 1998. godine. Svjetski prvak je postala Francuska, no to je prvenstvo ilustrirano najboljim strijelcem. Bio je to naš Davor Šuker kojem su organizatori na ovaj način odali priznanje.

