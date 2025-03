VIDEO Majstorija Perišića za velikih 2:0 protiv Francuske! Pogledajte taj trenutak

Prvu utakmicu četvrtfinala Lige nacija Hrvatska i Francuska igraju na Poljudu. Susret je počeo u 20.45.

Hrvatska je u četvrtoj minuti susreta stigla do fenomenalne prilike da povede. Konate je loše reagirao, u svom šesnaestercu igrao rukom, a sudac pokazao na bijelu točku.

Jedanaesterac je u sedmoj minuti susreta izveo Kramarić. No, nije najbolje pucao i francuski vratar Maignan mu je nogom obranio udarac. Lopta se opet odbila do ofenzivca Hoffenheima, no drugi pokušaj Kramarića nije bio dobar.

No, zato je u 25. minuti Poljud proključao. Perišić je ubacio s lijeve strane, a Budimir tukao glavom. Maignan je obranio loptu, no ona se odbila u mrežu za 1:0 vodstvo Hrvatske.

A novo oduševljenje na Poljudu stiglo je u 44. minuti. Ivan Perišić maestralno je iz voleja pogodio suprotni kut za velikih 2:0 protiv Francuske.

