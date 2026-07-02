Hrvatski navijači opet spremaju spektakl u Torontu: Vijorit će se šahovnica od 100 metara, evo svih detalja

Slaveljničko raspoloženje vlada ulicama Toronta već danima, a vrhunac je bio 1. srpnja kada je u državi proslavljen "Canada Day". Prvog dana srpnja slavi se godišnjica Kanadske Konfederacije koja se dogodila 1. srpnja 1867., kada su se tri odvojene kolonije Ujedinjene Kanade ( Ontario i Quebec ), Nova Scotia i New Brunswick ujedinile u jedinstveni dominion unutar Britanskog Carstva nazvan Kanada.

Proslave Dana Kanade održavaju se diljem zemlje, kao i na raznim mjestima diljem svijeta, tako je bilo i Torontu gdje su gradske vlasti organizirale niz događanja, a sve je završilo velikiom vatrometom. Nudio se niz program i aktivnosti u parkovima, na javnim trgovima, u muzjema..

Na Nathan Phillips Squareu, ljudi su mogli isprobati svoje nogometne vještine na mini terenima kao dio gradskog programa "Nogomet za sve", a organizirano je i gledanje utakmica World Cupa.

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Ottawa nije imala sreće, zbog ekstremnih vremenskih uvjeta, jake kiše i vjetra, otkazane su svečanosti, kao i vatromet.

Kao i Hrvatsku, Toronto je zahvatila ekstremna vrućina, pa je Kanadska agencija za okoliš izdala narančasto upozorenje za široki pojas južnog Ontarija. Najavljene su temperature između 35 i 37 stupnjeva Celzijusa.

"Nije toliko problem visoka temperatura, već prilično dugo trajanje. Imat ćemo četiri uzastopna dana, to je veliki problem," kazao je meteorolog Peter Kimbell.

Grad je aktivirao rashladne zone, mobilne stanice s vodom i klimatizirane prostore kako bi se navijači lakše nosili s ekstremnim vremenskim uvjetima.

Visoke temperature najavljene su i na dan utakmice što će samo dodatno usijati atmosferu".

Hrvatski navijači ponovo pripremaju show. Ponovo se otvara "Hrvatska kuća", stiže i zastava, ovoga puta na nešto drugačijoj ruti, ali još jednom blizu stadiona, na dan utakmice.

Program počinje u 13 sati, a Croatia House će biti domaćin organiziranog praćenja utakmice za sve navijače koji nisu osigurali ulaznice.

U 17 sati po lokalnom vremenu, navijači će krenuti od Croatia Housea ulicom British Columbia Road prema zapadu do Lake Shore Boulevarda, gdje će započeti velika hrvatska navijačka povorka.

Sudionici će ponovo nositi impresivnu 100-metarsku crveno-bijelu šahovnicu.

"Hrvatska kuća je prerastala okvire običnog navijačkog okupljanja. To je mjesto gdje nastaju nova prijateljstva, gdje se okupljaju različite generacije i gdje se naši navijači ujedinjuju prije zajedničkog odlaska na stadion kako bi bodrili Vatrene. Pozivamo sve da nam se pridružite i još jednom pretvorite Toronto u Cro-ronto," poručili su organizatori iz Kanadsko-hrvatske gospodarske komore.