POZNATO LICE

Jeste li znali? Kaja iz 'Savršenog' već je sudjelovala u jednom showu, evo o čemu je riječ

11.04.2026.
u 07:00

Djevojka iz Murske Sobote 2021. godine sudjelovala je u slovenskoj inačici "Gospodina Savršenog" imena "Sanjski moški" i to u njihovoj prvoj sezoni

Peta sezona showa "Gospodin Savršeni" došla je do svog finala u kojem su kao pobjednice proglašene Slovenka Kaja Casar i Hrvatica Anastasia Kaleb. Kaja je osvojila srce rukometaša Karla Godeca, a Anastasia modela Petra Rašića. Parovi su i danas skupa, a tijekom showa mogli smo pobliže upoznati djevojke.

Kaja se predstavila kao instruktorica surfanja koja živi na Tenerifima. Uz to isticala je i da se kao djevojčica borila s poremećajem u prehrani, a o njoj postoji još informacija koje nismo znali. Naime, malo je ljudi znalo da Kaji ovo nije prvo sudjelovanje u reality showu. Djevojka iz Murske Sobote 2021. godine sudjelovala je u slovenskoj inačici "Gospodina Savršenog" imena "Sanjski moški" i to u njihovoj prvoj sezoni. U svom predstavljaju, Kaja je tada istaknula da je za nju savršeni onaj koji je iskren i ne boji se govori o svojim emocijama. Dodala je id a joj izgled nije toliko važan, a važno joj je da voli sport i uživa u aktivnosti i prirodi. Osim toga, valja istaknuti da je Kaja i tada došla vrlo daleko u showu, a za to razdoblje često govori da je upoznala jako puno dobrih djevojaka te uživala.

Kaja se tada borila za srce Slovenca Gregora Čeglaja. Čeglaj je poznat kao model, fitness entuzijast i influencer, a Kaja je od početka bila jedna od najistaknutijih kandidatkinja. Njihov odnos bio je simpatičan i opušten, bez velikih drama, a Gregor se na kraju odlučio za djevojku s kojom je imao intenzivniji i dinamičniji odnos no par nije ostao zajedno nakon showa.

Inače, ova sportašica, avanturistica i influencerica u ovoj sezoni je pak osvojila srce našeg Karla te je par nastavio zajednički život. Kemija Kaje i Karla od početka se nije mogla zanijekati, a u trenutku koji je bio vrhunac cijele sezone, Karlo je Kaji uručio posljednju ružu i pritom iskreno priznao: "Moram priznati da jesam – zaljubio sam se. Nisam to očekivao, ali osjećaj je predivan i želim uživati u svakom trenutku." Njegove riječi zaokružile su njihovu priču koja se pred kamerama razvijala od prvih simpatija do ozbiljne veze. 

Tko želi biti milijunaš?
Video sadržaj
TKO ŽELI BITI MILIJUNAŠ?

Student osvojio 10.000 eura, odustao na pitanju o hrvatskom vojskovođi, znate li odgovor?

Na pitanju iz povijesti, vrijednom 18.000 eura, tražilo se tko je poginuo tijekom povlačenja dok se pokušavao ukrcati na brod koji nije mogao isploviti iz pličine. Šimun je na 12. pitanju odlučio završiti igru i odustati te zadržati osvojenih 10.000 eura. Kasnije je poručio Tariku da bi se odlučio za odgovor Petar Berislavić, no točan odgovor je Petar Kružić, pa sreća da je ispravno prosudio

BRITANCI U ŠOKU

VIDEO Supertalent na udaru kritika nakon bizarnog nastupa: Natjecatelj se samoozljeđivao i krvario na pozornici

Odluka žirija da ga pusti dalje izazvala je bijes na društvenim mrežama. Gledatelji su osudili produkciju i ITV zbog emitiranja takvog sadržaja u udarnom terminu, opisujući nastup kao glorifikaciju samoozljeđivanja. "Upravo smo vidjeli čovjeka kako se samoozljeđuje na televiziji, a vi ste glasali da prođe dalje. To je sve što je krivo s današnjim svijetom", napisao je jedan korisnik na platformi X

