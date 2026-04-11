Jeste li znali? Kaja iz 'Savršenog' već je sudjelovala u jednom showu, evo o čemu je riječ

Peta sezona showa "Gospodin Savršeni" došla je do svog finala u kojem su kao pobjednice proglašene Slovenka Kaja Casar i Hrvatica Anastasia Kaleb. Kaja je osvojila srce rukometaša Karla Godeca, a Anastasia modela Petra Rašića. Parovi su i danas skupa, a tijekom showa mogli smo pobliže upoznati djevojke.

Kaja se predstavila kao instruktorica surfanja koja živi na Tenerifima. Uz to isticala je i da se kao djevojčica borila s poremećajem u prehrani, a o njoj postoji još informacija koje nismo znali. Naime, malo je ljudi znalo da Kaji ovo nije prvo sudjelovanje u reality showu. Djevojka iz Murske Sobote 2021. godine sudjelovala je u slovenskoj inačici "Gospodina Savršenog" imena "Sanjski moški" i to u njihovoj prvoj sezoni. U svom predstavljaju, Kaja je tada istaknula da je za nju savršeni onaj koji je iskren i ne boji se govori o svojim emocijama. Dodala je id a joj izgled nije toliko važan, a važno joj je da voli sport i uživa u aktivnosti i prirodi. Osim toga, valja istaknuti da je Kaja i tada došla vrlo daleko u showu, a za to razdoblje često govori da je upoznala jako puno dobrih djevojaka te uživala.

Kaja se tada borila za srce Slovenca Gregora Čeglaja. Čeglaj je poznat kao model, fitness entuzijast i influencer, a Kaja je od početka bila jedna od najistaknutijih kandidatkinja. Njihov odnos bio je simpatičan i opušten, bez velikih drama, a Gregor se na kraju odlučio za djevojku s kojom je imao intenzivniji i dinamičniji odnos no par nije ostao zajedno nakon showa.

Inače, ova sportašica, avanturistica i influencerica u ovoj sezoni je pak osvojila srce našeg Karla te je par nastavio zajednički život. Kemija Kaje i Karla od početka se nije mogla zanijekati, a u trenutku koji je bio vrhunac cijele sezone, Karlo je Kaji uručio posljednju ružu i pritom iskreno priznao: "Moram priznati da jesam – zaljubio sam se. Nisam to očekivao, ali osjećaj je predivan i želim uživati u svakom trenutku." Njegove riječi zaokružile su njihovu priču koja se pred kamerama razvijala od prvih simpatija do ozbiljne veze.