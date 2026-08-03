Infantino pred padom, ali stiže pomoć iz Washingtona: Trump navodno spašava šefa FIFA-e

Kriza u FIFA-i dobila je novu političku dimenziju. Nakon što je New York Post objavio da je Gianni Infantino pokušao stupiti u kontakt s Donaldom Trumpom i zatražiti njegovu podršku nakon neuspjeha plana vrijednog 15 milijardi dolara, britanski Telegraph donosi informacije prema kojima bi američki predsjednik mogao odigrati važnu ulogu u pokušaju spašavanja šefa svjetskog nogometa.

Prema izvorima bliskima Trumpovoj administraciji na koje se poziva The Telegraph, američki predsjednik izrazito cijeni Infantina te smatra da je predsjednik FIFA-e imao veliku ulogu u pripremi Svjetskog prvenstva 2026. godine, kojem će domaćini biti SAD, Kanada i Meksiko. Zbog toga bi, navodi list, Trump trebao učiniti "sve što je moguće" kako bi Infantino preživio aktualnu krizu.

"Gianni nam je puno pomogao da organiziramo najbolje Svjetsko prvenstvo ikad. Predsjednik ga jako cijeni. Siguran sam da će učiniti sve što može kako bi mu pomogao", rekao je izvor blizak američkom predsjedniku za Telegraph.

Iako su FIFA i američko Ministarstvo vanjskih poslova ranije demantirali informacije da bi Infantino trebao održati razgovore s članovima Trumpove administracije kako bi osigurao podršku, odnos dvojice čelnika već godinama privlači pozornost.

Njihova suradnja počela je nakon prvog susreta 2018. godine, kada je Infantino Trumpu poklonio crvene i žute kartone uz poruku da bi mu mogli biti korisni u komunikaciji s medijima. Od tada su njihovi odnosi dodatno ojačali.

Tijekom izvlačenja skupina za Svjetsko prvenstvo 2026. Infantino je Trumpu uručio posebno izrađeni zlatni trofej s njegovim imenom, a američki predsjednik kasnije je dobio i FIFA-inu nagradu za mir. Trump je ranije otvoreno govorio o želji za osvajanjem Nobelove nagrade za mir.

Infantino se trenutačno nalazi pod velikim pritiskom nakon što je propao njegov plan prema kojem je FIFA dio komercijalnih prava Svjetskog prvenstva trebala ponuditi privatnim ulagačima. UEFA je nakon toga izrazila nezadovoljstvo njegovim vodstvom, a prema pisanju Telegrapha, europska federacija pokušava okupiti podršku afričkih i azijskih saveza kako bi pokrenula postupak njegove smjene.

Veliku ulogu u toj inicijativi mogao bi imati i Engleski nogometni savez (FA), koji je navodno spreman povući raniju podršku Infantinu. Europa pritom pokušava pridobiti saveze iz Afrike i Azije, koji zajedno imaju oko 100 glasova od ukupno 211 članica FIFA-e.

Ipak, situacija još nije jednostavna za protivnike predsjednika FIFA-e. Dio saveza već je izrazio podršku Infantinu, među njima predstavnici Maroka, Katara, Šri Lanke i Libanona, dok Afrička nogometna konfederacija nije izravno odbacila njegov propali projekt.

Infantino, koji je na čelu FIFA-e od 2016. godine, tako se našao u središtu najveće borbe za svoju poziciju. Dok europski nogomet traži promjene na vrhu, podrška iz Washingtona mogla bi mu biti ključna za ostanak na vlasti.