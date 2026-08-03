Sopić uoči Dinama: 'Htio sam izvući baš njih, ovo je posebna utakmica'

U utorak (20.00 sati) će na maksimirskom stadionu litavski prvak Kauno Žalgiris i hrvatski prvak Dinamo igrati prvu utakmicu trećeg pretkola za plasman u Ligu prvaka, a na klupi gostujuće momčadi naći će se bivši trener Dinama Željko Sopić.

Konferenciju za medije dan uoči za njega najveće utakmice otkako je došao na klupu Kauno Žalgirisa, Sopić je održao u svom stilu.

"Velik je dan za sve nas, a posebno za mene. Došao sam u svoj grad boriti se za Ligu prvaka. Spremni smo i dat ćemo sve od sebe da imamo šansu u uzvratnoj utakmici", rekao je Sopić, a onda odgovorio i na pitanje litavski novinara kako se osjeća uoči ovog dvoboja.

"To je kao da me pitate koje dijete više volim... Ovo mi je posao, na suprotnoj sam strani i dat ću sve od sebe da pobijedimo. Naravno da ću ostati na drugoj strani cijeli život, ali u ovoj utakmici ću biti na suprotnoj strani. To je život. Htio sam izvući Dinamo, htio sam doći doma i igrati protiv Dinama."

I odmah je dao do znanja da se radi o izazovu, a ne o procjeni da je Dinamo lakši suparnik od švicarskog Thuna.

"Nemojte misliti da sam bedast i da ne razumijem razliku u kvaliteti između nas i Dinama, ali gledajući kvalifikacije u Ligi prvaka općenito, sa stajališta Kauno Žalgirisa, igrali smo protiv Drite koja je imala veći koeficijent od nas i prošli smo. Onda smo igrali s ekipom s Farskih Otoka, također veći koeficijent, prošli smo i njih. Mjesec dana smo stožer i ja s dečkima, napravili smo velike pomake u igri. Znamo kakav je ulog, znam što znači Dinamu kada igra na Maksimiru, nošen tisućama navijača. Znam da neće biti lako, ali nismo ovdje došli turistički."

"Nemam nikakav dodatan motiv da se dokažem protiv Dinama. Posebna je utakmica, ali smo radom i zalaganjem došli do ovoga. Možda to vama ne izgleda kao neki uspjeh, i ja to shvaćam, ali za litavske prilike ovo je nešto nevjerojatno. Suprotstavljamo se u Ligi prvaka protiv najjačeg kluba u kvalifikacijama. Znam sve Dinamove vrline i mane. Vidjet ćemo kako će se naši igrači adaptirati na 15 ili 20 tisuća navijača, nije isto igrati pred toliko gledatelja, pritisak je veći. Iskreno, uživat ću.", dodao je Sopić koji je uoči ovog dvoboja doveo još dvojicu igrača koji su poznati hrvatskim ljubiteljima nogometa i koje će imati pravo koristiti protiv Dinama, ako će procijeniti da mu mogu pomoći.

Radi se o nekadašnjem igraču Rudeša, Gorice i Hajduka, 28-godišnjem australskom Hrvatu Anthonyju Kaliku, i 29-godišnjem napadaču, Puljaninu Gabrielu Debeljuhu.

"Debeljuh je jednom trenirao s nama, Kalik je u ponedjeljak došao u hotel. Donijet ćemo najbolju odluku za klub i litavski nogomet", pomalo tajnovito je odgovorio Sopić na pitanje o njihovom mogućem nastupu.

Ono što je prilično izvjesno je da će barem netko od hrvatskih igrača u litavskom sastavu zaigrati protiv Dinama, jer su u sastavu napadač Leon Kreković i ofenzivni veznjak Ivan Fiolić koji se uz Sopića pojavio na konferenciji za medije, a bit će u sličnoj situaciji kao i njegov trener.

"Ovdje sam odrastao, napravio prve korake i počeo igrati nogomet. Bit će to posebna noć za nas, moramo dati sve od sebe. Već sam imao priliku igrati protiv Dinama s Lokomotivom, Goricom i Osijekom, već sam zabio Dinamu i neće se ništa promijeniti. Neću slaviti ako zabijem", rekao je Fiolić.