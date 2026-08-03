Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POVRATAK NA MAKSIMIR

Sopić uoči Dinama: 'Htio sam izvući baš njih, ovo je posebna utakmica'

Zagreb: Konferencija za medije FK Kauno Žalgiris uoci prve utakmice 3. kola kvalifikacija UEFA Lige prvaka
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Hina
03.08.2026.
u 20:42
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Kauno Žalgiris protiv hrvatskog prvaka traži iznenađenje u trećem pretkolu Lige prvaka, a Sopić poručuje da njegova momčad vjeruje u svoje šanse

U utorak (20.00 sati) će na maksimirskom stadionu litavski prvak Kauno Žalgiris i hrvatski prvak Dinamo igrati prvu utakmicu trećeg pretkola za plasman u Ligu prvaka, a na klupi gostujuće momčadi naći će se bivši trener Dinama Željko Sopić.

Konferenciju za medije dan uoči za njega najveće utakmice otkako je došao na klupu Kauno Žalgirisa, Sopić je održao u svom stilu.

"Velik je dan za sve nas, a posebno za mene. Došao sam u svoj grad boriti se za Ligu prvaka. Spremni smo i dat ćemo sve od sebe da imamo šansu u uzvratnoj utakmici", rekao je Sopić, a onda odgovorio i na pitanje litavski novinara kako se osjeća uoči ovog dvoboja.

"To je kao da me pitate koje dijete više volim... Ovo mi je posao, na suprotnoj sam strani i dat ću sve od sebe da pobijedimo. Naravno da ću ostati na drugoj strani cijeli život, ali u ovoj utakmici ću biti na suprotnoj strani. To je život. Htio sam izvući Dinamo, htio sam doći doma i igrati protiv Dinama."

I odmah je dao do znanja da se radi o izazovu, a ne o procjeni da je Dinamo lakši suparnik od švicarskog Thuna.

"Nemojte misliti da sam bedast i da ne razumijem razliku u kvaliteti između nas i Dinama, ali gledajući kvalifikacije u Ligi prvaka općenito, sa stajališta Kauno Žalgirisa, igrali smo protiv Drite koja je imala veći koeficijent od nas i prošli smo. Onda smo igrali s ekipom s Farskih Otoka, također veći koeficijent, prošli smo i njih. Mjesec dana smo stožer i ja s dečkima, napravili smo velike pomake u igri. Znamo kakav je ulog, znam što znači Dinamu kada igra na Maksimiru, nošen tisućama navijača. Znam da neće biti lako, ali nismo ovdje došli turistički."

"Nemam nikakav dodatan motiv da se dokažem protiv Dinama. Posebna je utakmica, ali smo radom i zalaganjem došli do ovoga. Možda to vama ne izgleda kao neki uspjeh, i ja to shvaćam, ali za litavske prilike ovo je nešto nevjerojatno. Suprotstavljamo se u Ligi prvaka protiv najjačeg kluba u kvalifikacijama. Znam sve Dinamove vrline i mane. Vidjet ćemo kako će se naši igrači adaptirati na 15 ili 20 tisuća navijača, nije isto igrati pred toliko gledatelja, pritisak je veći. Iskreno, uživat ću.", dodao je Sopić koji je uoči ovog dvoboja doveo još dvojicu igrača koji su poznati hrvatskim ljubiteljima nogometa i koje će imati pravo koristiti protiv Dinama, ako će procijeniti da mu mogu pomoći.

Radi se o nekadašnjem igraču Rudeša, Gorice i Hajduka, 28-godišnjem australskom Hrvatu Anthonyju Kaliku, i 29-godišnjem napadaču, Puljaninu Gabrielu Debeljuhu.

"Debeljuh je jednom trenirao s nama, Kalik je u ponedjeljak došao u hotel. Donijet ćemo najbolju odluku za klub i litavski nogomet", pomalo tajnovito je odgovorio Sopić na pitanje o njihovom mogućem nastupu. 

Ono što je prilično izvjesno je da će barem netko od hrvatskih igrača u litavskom sastavu zaigrati protiv Dinama, jer su u sastavu napadač Leon Kreković i ofenzivni veznjak Ivan Fiolić koji se uz Sopića pojavio na konferenciji za medije, a bit će u sličnoj situaciji kao i njegov trener.

"Ovdje sam odrastao, napravio prve korake i počeo igrati nogomet. Bit će to posebna noć za nas, moramo dati sve od sebe. Već sam imao priliku igrati protiv Dinama s Lokomotivom, Goricom i Osijekom, već sam zabio Dinamu i neće se ništa promijeniti. Neću slaviti ako zabijem", rekao je Fiolić.
Ključne riječi
Liga prvaka Željko Sopić Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!