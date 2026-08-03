Kovačević oprezan: 'Ako ne budemo pravi, možemo imati velikih problema'

Dinamov trener Mario Kovačević u novoj sezoni još ne zna za poraz, iako uzorak nije velik, ali rasplet uzvratne utakmice protiv švicarskog Thuna, u kojoj je hrvatski prvak nadoknadio dva gola zaostatka i do trećeg pretkola Lige prvaka došao tek u produžetku, upozorenje je i pred dvoboj s Kauno Žalgirisom (utorak, 20 sati).

Litavski prvak na Maksimir dolazi predvođen nekadašnjim Dinamovim trenerom Željkom Sopićem, a u igračkom kadru postoji snažna hrvatska zastupljenost.

Iz igračke perspektive, taj je dvoboj s Dinamove strane na službenoj konferenciji za medije najavio Moris Valinčić, strijelac sjajnog pogotka za pobjedu protiv Thuna.

"Želimo dobro ući u utakmicu, dizati se kroz utakmicu i pobijediti. Bilo kakva pobjeda je dobrodošla, uz čistu mrežu, ali želimo prvenstveno dobro ući u utakmicu", izjavio je Valinčić, a onda i ponešto rekao o svojoj formi, o ždrijebu koji je Dinamu dodijelio norveškog prvaka kao potencijalnog suparnika u doigravanju za Ligu prvaka, ali i o mogućem odlasku iz Zagreba, jer se nakon njegovog nastupa protiv Thuna sve više govori i piše o ponudama koje dolaze na adresu hrvatskog prvaka.

"Svaki put sam davao svoj maksimum, nekad je to bilo bolje, nekad lošije. Od sebe očekujem još više. Što se tiče transfera, nemam se tu za što nadovezati, fokusiran sam na utakmicu i da prođemo dalje. Prije 'play-offa' imamo tri utakmice. Moramo dobiti prvo na Maksimiru, pa u Litvi, pa pobijediti u prvenstvu. To je još daleko, ne treba žuriti, moramo dobro analizirati suparnika i pripremiti glave, a prvo je najbitnije pobijediti nadolazeću utakmicu - poručio je Valinčić.

Kovačevićevo izlaganje je započelo izvještajem o zdravstvenom stanju u momčadi.

"S igračima je sve dobro. Zajc je imao malih problema, ali trenirao je i vjerujem da će svi biti na raspolaganju. Trebamo se dizati iz utakmice u utakmicu, vjerujem da ćemo u utorak biti još bolji. Svjesni smo važnosti utakmice i vjerujem da ćemo odigrati dobru utakmicu. Pobjeda je prvi cilj. Imali smo problema s ulascima u utakmicu, moramo biti pravi od prve minute, ali i biti pravi svih 90 minuta. Svjesni smo da nas čeka i drugih 90 minuta kod njih", rekao je Dinamov trener.

Svjestan je da je Dinamo u ulozi favorita, ali svjestan je i opasnosti koja dolazi s druge strane.

"Nisam bježao od toga, ali treba to pokazati na terenu. Nije tu Žalgiris bezveze, imaju dobrih igrača, ozbiljna su ekipa i imaju našeg trenera koji nas dobro poznaje. Puno toga se nas pita, vjerujem da ćemo sutra već biti bolji, a ako nećemo, onda možemo itekako imati problema."

U odnosu na utakmice protiv Thuna, Kovačević će na raspolaganju imati i Luku Stojkovića, koji je odrađivao suspenziju zbog crvenog kartona u europskim utakmicama pa je službeni debi u sezoni imao u prvenstvu protiv Slaven Belupa. Prvi nastup u novoj sezoni začinio je asistencijom za drugi pogodak Diona Drene Belje.

"Vidjelo se da nam je nedostajao i koliko nam znači. Siguran sam da će se on još dizati, znamo koliko je dobar i kvalitetan, drago mi je da se vratio."

Uz ulazak Stojkovića, moguće su još neke promjene u sastavu u odnosu na utakmice s Thunom. Kovačević je zadovoljan što ima "slatke brige".

"U ove dvije utakmice smo dali minute svima, pokazalo se da mogu računati na sve. Gledamo tko je u najboljoj formi, tako ćemo slagati ekipu. Imam kvalitetne igrače i duplirane pozicije. Vidjet ćemo na krilima tko je najbolja opcija, a što se tiče stopera, stvarno sam i tu presretan zbog takve konkurencije, kao i na svakoj poziciji", poručio je Dinamov trener.