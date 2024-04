VIDEO Kaos u Londonu: Posvađali se Klopp i Salah: 'Ako sada progovorim, bit će vatre...'

Prvi dvoboj 35. kola engleskog nogometnog prvenstva odigrali su ove subote West Ham i Liverpool, a utakmica u Londonu završila je bez pobjednika, rezultatom 2:2. U sjeni utakmice nakon koje je Liverpool ostao bez gotovo ikakvih šansi za uzeti titulu prvaka ostao je detalj iz završne faze utakmice. Naime, u 79. minuti dvoboja u igru se spremao ući Mohamed Salah. Liverpoolova zvijezda taman prije no što će mu četvrti sudac dati znak za ulazak na teren, krenula se svađati s trenerom Jürgenom Kloppom.

Engleski mediji pišu da se Salah držao uvrijeđeno već na zagrijavanju. Smetalo mu je što utakmicu nije počeo od prve minute. Inače, West Ham je preko Antonija izjednačio na 2:2 svega dvije minute uoči Salahovog ulaska.

Nije poznato što su si točno rekli Klopp i Salah pored klupe za pričuve, ali bilo je vatreno, što se jasno vidjelo i po video-snimkama koje su odmah dospjele u javnost. Klopp je nešto doviknuo Salahu nakon čega je Egipćanin počeo mahati rukama i pokazivati prstom prema njemačkom treneru.

Mmh seems that Salah is not gonna regret at all about Klopp leaving pic.twitter.com/KEVt4KKnPt