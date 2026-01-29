Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BIO NA RUBU

VIDEO Izašao neviđeni detalj kod proslave hrvatskog komentatora: Moglo je završiti gadno

RTL televizija/screenshot
VL
Autor
Stjepan Meleš
29.01.2026.
u 11:47

Napeto je bilo na terenu, ali napeto je bilo i gore pod krovom na komentatorskim pozicijama RTL televizije. Utakmicu je prenosio naš poznati novinar i komentator Filip Brkić, a asistirao mu je proslavljeni golman reprezentacije Vlado Šola

Hrvatska rukometna reprezentacija nakon drame je protiv Mađarske izborila polufinale europskog prvenstva. Izabranici Dagura Sigurdssona jučer je slavila protiv Mađara 27:25, čime je osvojila prvo mjesto u svojoj skupini i plasirala se među zadnja četiri na turniru. Za finale će igrati u petak protiv Njemačke.

Napeto je bilo na terenu, ali napeto je bilo i gore pod krovom na komentatorskim pozicijama RTL televizije. Utakmicu je prenosio naš poznati novinar i komentator Filip Brkić, a asistirao mu je proslavljeni golman reprezentacije Vlado Šola. Nakon što je Hrvatska nadoknadila zaostatak i počela se primicati pobjedi, uzbuđenje je raslo i na komentatorskom mjestu.

Snimljen je zanimljivi trenutak u samoj završnici, a koji možete vidjeti OVDJE. Hrvatska je golom Davida Mandića došla do vodstva od 27:25, a Brkić je u oduševljenju i euforiji ustao sa svog stolca. Napravio je to u slavlju, i stolac je pao. Brkić je morao ostati na nogama koju sekundu dok mu nije vraćen na poziciju, inače bi se doveo u vrlo neugodnu situaciju. 

Hrvati poludjeli zbog skandaloznog poteza EHF-a: Ovako nešto nisu mogli zamisliti niti u ludilu!

Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija Filip Brkić rukomet EP rukomet 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!