VIDEO Izašao neviđeni detalj kod proslave hrvatskog komentatora: Moglo je završiti gadno

Hrvatska rukometna reprezentacija nakon drame je protiv Mađarske izborila polufinale europskog prvenstva. Izabranici Dagura Sigurdssona jučer je slavila protiv Mađara 27:25, čime je osvojila prvo mjesto u svojoj skupini i plasirala se među zadnja četiri na turniru. Za finale će igrati u petak protiv Njemačke.

Napeto je bilo na terenu, ali napeto je bilo i gore pod krovom na komentatorskim pozicijama RTL televizije. Utakmicu je prenosio naš poznati novinar i komentator Filip Brkić, a asistirao mu je proslavljeni golman reprezentacije Vlado Šola. Nakon što je Hrvatska nadoknadila zaostatak i počela se primicati pobjedi, uzbuđenje je raslo i na komentatorskom mjestu.

Snimljen je zanimljivi trenutak u samoj završnici, a koji možete vidjeti OVDJE. Hrvatska je golom Davida Mandića došla do vodstva od 27:25, a Brkić je u oduševljenju i euforiji ustao sa svog stolca. Napravio je to u slavlju, i stolac je pao. Brkić je morao ostati na nogama koju sekundu dok mu nije vraćen na poziciju, inače bi se doveo u vrlo neugodnu situaciju.