NEVJEROJATNO

Još jedan šamar našim rukometašima iz Europskog rukometnog saveza, evo što su nam odradili

Malmo: Nakon pobjede došlo je do naguravanja rukometaša Hrvatske i Mađarske
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
29.01.2026.
u 12:14

Jer što je malo dodatnog umora u rasporedu u kojem se ionako igra svaka dva dana? Što je još jedan autobus više kad se odlučuje o medaljama? Detalji. A znamo da se veliki turniri, pogotovo oni pod okriljem EHF-a, nikada ne odlučuju u detaljima

Europski rukometni savez (EHF) još jednom se potrudio pokazati koliko „brine“ o jednakim uvjetima za sve sudionike. Hrvatski rukometaši, umjesto da budu smješteni u Herningu, gradu u kojem se igra završnica Europskog prvenstva, završili su u Silkeborgu. Tridesetak kilometara udaljenosti možda na papiru ne zvuči dramatično, ali u danskim zimskim uvjetima to znači barem sat vremena puta – u jednom smjeru. Sitnica, rekli bi u EHF-u.

No, Hrvatska je već navikla. Koliko god nam na ovom Europskom prvenstvu gurali klipove pod noge, mi ih uporno preskačemo. I to bez žalopojki, bez alibija, samo s onim tvrdoglavim, balkanskim inatom koji očito nije uvršten u EHF-ove pravilnike.

Izbornik Dagur Sigurdsson u Dansku je poveo 19 igrača i, barem zasad, ne planira dodatne pozive. Očekivalo se da će brojka biti popunjena do maksimalno dopuštenih 20, možda nekim s proširenog popisa od 35 igrača. Prije svega, tu se mislilo na Ante Ivankovića, igrača PPD Zagreba, koji je solidno odradio pripremnu utakmicu protiv Sjeverne Makedonije uoči prvenstva. No, očito je procjena da je lakše igrati s igračem manje nego se dodatno prilagođavati EHF-ovim „logističkim rješenjima“. Uostalom, kad već ne možemo imati iste uvjete, barem imamo nešto što se ne može rasporediti autobusima i hotelima – karakter.

Ključne riječi
EHF Hrvatska rukometna reprezentacija EP rukomet 2026. rukomet

