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IZBACILI ENGLESKU

Samo su Italija i Brazil uspjeli obraniti naslov prvaka svijeta. Sada Messi i Argentina imaju tu šansu

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
1/6
VL
Autor
Hina
16.07.2026.
u 07:02

„Presretan sam. Ovaj se osjećaj ne može opisati. Oduševljen sam zbog igrača i svih Argentinaca. Nismo vjerojatno niti svjesni svega što smo napravili. Idemo dalje“, u jednom dahu je rekao izbornik Scaloni.

Impresivne su naše utakmice na ovom Svjetskom prvenstvu, ushićeno je rekao argentinski izbornik Lionel Scaloni nakon što je njegova momčad pobijedila s 2-1 Englesku u Atlanti.

Argentina će u nedjelju igrati protiv Španjolske u finalu te će pokušati obraniti naslov svjetskog prvaka. Argentinci će u nedjelju loviti četvrtu svjetsku krunu.

Presretan sam. Ovaj se osjećaj ne može opisati. Oduševljen sam zbog igrača i svih Argentinaca. Nismo vjerojatno niti svjesni svega što smo napravili. Idemo dalje“, u jednom dahu je rekao izbornik Scaloni.

„Ne prestaju me oduševljavati moji igrači. Impresivni su. Mislim da nisam arogantan ako kažem da su ovi igrači zaista jedinstveni, a navijači briljantni. Kada kažem da su nas oni odveli do pobjede to stvarno mislim. Finale? Dat ćemo opet sve od sebe. Naravno da ćemo pokušati pobijediti. Drugi put u nizu bi bilo nestvarno“, rekao je Scaloni.

U povijesti svjetskih prvenstava samo su Italija 1934. i 1938. godine te Brazil 1958. i 1962. uspjeli obraniti naslove svjetskih prvaka.

„Sanjao sam pogodak. Govorio sam nekim suigračima o tome. Rekao sam prije nego što sam ušao u igru da ću zabiti za pobjedu. Engleska je bila dobra sat vremena, a onda se umorila. Povukli su se i to nam je pomoglo. Razvili smo tada našu igru. Nisu nas više mogli zaustaviti“, oduševljeno je pobjedu i plasman u finale komentirao Lautaro Martinez, strijelac ključnog pogotka za 2-1.

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Ključne riječi
Engleska reprezentacija Argentina reprezetnacija

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