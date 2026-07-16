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ŽESTOKE KRITIKE

Englezi pronašli krivca za dramatičan poraz od Argentine, optužuju ga za kukavičluk i ziheraštvo

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
Foto: Lee Smith/REUTERS
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
16.07.2026.
u 07:15

Michael Owen: Uvođenjem trojice obrambenih igrača pri vodstvu 1:0 Tuchel je poslao poruku da se Engleska želi samo braniti, umjesto da zadrži hrabar i dominantan pristup.

Engleski snovi o osvajanju Svjetskog prvenstva ponovno su se pretvorili u razočaranje. Gordi Albion još jednom je ostao bez prilike za najveći nogometni trofej, a kobna se ponovno pokazala Argentina koja je u dramatičnom polufinalu slavila s 2:1 i izborila borbu za naslov svjetskog prvaka.

Momčad Thomasa Tuchela bila je nadomak povijesnog plasmana u finale nakon što je Anthony Gordon u 55. minuti donio prednost Englezima. Ipak, vodstvo nije izdržalo do kraja. Argentina je u završnici pritisnula, a preokret su režirali Enzo Fernandez pogotkom u 85. minuti te Lautaro Martinez koji je u sudačkoj nadoknadi zabio za veliko slavlje Gaučosa.

A Englezi su nakon utakmice pronašli krivca, smatraju da je to izbornik Thomas Tuchel koji se posljednjih pola sata nakon postignutog gola sasvim zatvorio. Na taj način je "ubio" napad momčadi, a obrana nije uspjela izdržati žestoki pritisak Argentine. Evo što su rekle engleske nogometne legende i stručni komentatori.

Wayne Rooney: Tuchel je nakon vodstva 1:0 prerano povukao momčad, prešao na obrambenu postavu i praktički pozvao Argentinu da preuzme inicijativu. Smatra da je Engleska sama sebi stvorila probleme.

Joe Hart: Ranim obrambenim izmjenama Tuchel je pokazao da ne vjeruje kako njegova momčad može nastaviti napadati i postići drugi pogodak.

Micah Richards: Tuchel je doveden kako bi taktički radio razliku, ali protiv Argentine je pogriješio. Umjesto prelaska na petoricu u obrani, trebao je zadržati napadački zamah.

Alan Shearer: Tuchel je prerano pokušao sačuvati minimalnu prednost, ostavio momčad bez izlaza prema naprijed i na kraju platio cijenu takve taktike.

Michael Owen: Uvođenjem trojice obrambenih igrača pri vodstvu 1:0 Tuchel je poslao poruku da se Engleska želi samo braniti, umjesto da zadrži hrabar i dominantan pristup.

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Ključne riječi
Argentina reprezentacija Engleska reprezentacija Thomas Tuchel

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