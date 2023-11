VIDEO Gotovo ni jednom klubu u povijesti španjolske lige nije se dogodio šok kao večeras Barceloni

Dario Smoje:

Jakirović treba ostati, napravio je momčad gdje god je bio. Dinamo ima jedan drugi problem

- Ne bih rekao da je sve to tako loše, jednostavno nemaju golgetera i primaju pacerske pogotke. No tu se još stvari mogu popraviti. Posebice ako se vrati Bruno Petković. Moraju dovesti pojačanja, a oni su momčadi omogućili tek prinove, ne pojačanja. Osrednjost se u Dinamu ne trpi i to je normalno - smatra Dario Smoje