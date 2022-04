VIDEO Fury na meti teških optužbi: Za sve što napravi se nekako uvijek izvuče!

Dillian Whyte tvrdi kako je borba protiv Tysona Furyja završena na ilegalan način jer je nakon aperkata bio odgurnut što je dovelo do pada i udarca glavom o pod, piše Fight Site.

Kako se vidi na snimkama, nakon što je aperkat sjeo točno na Whyteovu bradu Fury ga je doista odgurnuo nakon čega je ovaj pao na pod. Također tvrdi kako je taj poguranac izazvao dodatnu silu pri padu i da je to razlog što je lupio glavom o pod pri samome padu.

- Aperkat me uzdrmao, ali pokušavao sam se pribrati na što me on još odgurnuo nakon čega sam pao na pod i lupio glavom, što je ilegalan potez. Ovo nije hrvanje, ovo je boks, ali kao i obično Fury može raditi što ga je volja i proći nekažnjeno - rekao je Whyte pa nastavio:

- Trebalo mi je biti dopušteno uzeti dodatno vrijeme za oporavak prije nego nastavim borbu. On me gurnuo i rekao sucu da ne dopusti da se borba nastavi dalje. Sudac ovdje nije napravio dobar posao. Ok, istina je da sam primio dobar udarac i da sam bio uzdrman ali nisam od udarca pao na pod.

Smatra kako bi bilo u redu da dobije priliku za revanš s obzirom na cijelu situaciju.

- Tyson Fury se uvijek nekako izvuče za sve; rekao je kako se želi umiroviti, ali ja se nadam da se to neće dogoditi jer želim revanš.

Fury je od početka borbe imao kontrolu te prednjim direktom gradio borbu dok je Whyte imao velikih problema sa skraćivanjem distance. Prvak je do prekida i svoje druge obrane pojasa vodio na svim sudačkim karticama.