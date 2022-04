VIDEO Tyson Fury ubojitim aperkatom 'poslao na spavanje' Whytea i obranio titulu najboljeg teškaša

Spektakl na Wembleyju završio se pobjedom Tysona Furyja! ''Gypsy King'' ostao je neporažen i u svom 33. profesionalnom meču, a Dilliana Whytea pobijedio je nokautom u šestoj rundi borbe. Sve do tad, gledali smo uspavanku od borbe, ali Fury je razbudio Wembley sjajnim aperkatom nakon kojeg Whyte više nije mogao nastaviti, javlja FightSite.

Poprilično razočaravajuć meč gledalo je 94 tisuće gledatelja na Wembleyju, kao i svi pred malim ekranima. Borci su oprezno i s podosta respekta ušli u borbu, a kako je meč odmicao, Fury je postajao opušteniji i kontrolirao je borbu. Whyte je jako rijetko bacao udarce, a njegovi pokušaji završavali su uglavnom velikim promašajima.

TYSON FURY WITH THE UPPERCUT #FuryWhyte pic.twitter.com/rmnvzRbedx

''Gypsy King'' dobro je radio prednjim i zadnjim direktom te je kontrolirao meč s distance. Veće akcije ipak nije bilo i većim dijelom borbe, dojam je kao da smo gledali nešto jači sparing između dvojice teškaša. Publika je također utihnula, ali krajem šeste runde, Tyson Fury iz ničega podiže sve na noge. Desnim aperkatom pogodio je Whytea koji je završio teško uzdrman.

Uspio se Dillian pridići na noge, ali i dalje je bio vidno uzdrman te nije uspijevao podići ruke. Sudac je primijetio kako nema smisla puštati Whytea da nastavi meč i došlo je do prekida, službeno točno jednu sekundu prije kraja šeste runde.

WHYTE GOT ROCKED BY FURY 😱😱#FuryWhyte



(via @trboxing)pic.twitter.com/C2LVDfqp1p