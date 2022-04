Težak je milijardu kuna, a svi su ostali u čudu kad su vidjeli kakav auto vozi

Tyson Fury nakon subotnje boksačke priredbe na Wembleyju i pobjede protiv Dilliana Whytea podebljao je svoj ionako debeli bankovni račun.

Honorar boraca za ovaj meč bio je 41 milijun dolara, a dijelio se u omjeru 80:20 u korist Furyja. On je tako od spektakla ispred 100 tisuća ljudi zaradio 29.5 milijuna, dok je Whyteu pripalo 7.4 milijuna. Furyju će osim toga pripasti i 4.1 milijuna dolara koji idu pobjedniku pa će tako dobiti 33.6 milijuna (oko 31 milijun eura). A tu se ne računa novac od sponzora.

Fury je "pun kao brod", jedan od najbolje plaćenih sportaša na svijetu, čije se bogatstvo procjenjuje na 120 do 150 milijuna eura (oko milijardu kuna). Stoga su se mnogi navijači iznenadili kada su vidjeli što vozi. The Sun piše da Kralj Cigana vozi Passat iz 2007. godine.

- Vozim Passata i nije me briga što imam. Kod mene nikad nije bilo riječ o novcu. Znam puno ljudi s novcem, mnogo novca, ali nitko od njih nije sretan. Niti jedan od njih. I znam da me novac ne može usrećiti. Sve što želim je pobjeđivati, novac na stranu. Ako u nečemu uživaš i dobar si u tome, bit ćeš dobro plaćen. Ja sam uživao u boksu, bio sam dobar i za to sam plaćen. - rekao je Fury te dodao:

- U bilo kojem trenutku mogu završiti kao podstanar. Bi li me to promijenilo kao osobu, trebaju li mi vila ili Rolls-Royce? To me ne čini muškarcem.

"It's never been about money. I drive in an 07 Passat! .. I know money can't make happiness .. all I ever want to do is win!"@Tyson_Fury speaking truths once again.#FuryWhyte pic.twitter.com/52gVvRlwMd