VIDEO Epska drama u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo: Mađarskoj u nadoknadi ugašeni svi snovi

Premda su prije samo četiri dana bili daleko i od borbe za dodatne kvalifikacije, Irci su s dvije velike pobjede probudili nadu da će prvi put nakon više od 20 godina dohvatiti Svjetsko prvenstvo. Nakon što su u prva četiri kola upisali samo jednu pobjedu, uz remi i dva poraza Irci su polako križali još jedne kvalifikacije. Posebice što su ih u zadnja dva kola čekali Portugal u Dublinu, te gostovanje u Mađarskoj.

Međutim, Irska je u četvrtak šokirala Portugal slavivši u Dublinu sa 2-0, da bi u nedjelju nakon velike drame pobijedila i u Budimpešti sa 3-2, a pobjednički gol Irci su zabili u šestoj minuti sudačke nadoknade. Mađari su imali 1-0 i 2-1, ali su gosti oba puta izjednačili, a potom u zadnjim sekundama iščupali pobjedu. Pogotke pogledajte OVDJE.

S dvije pobjede Irska je preskočila Mađarsku te izborila play-off, dok je Portugal osvojio skupinu i direktnu vizu za SP.

Najzaslužniji za "irsko čudo" bio je 23-godišnji napadač nizozemskog AZ-a Troy Parrott koji je zabio svih pet irskih golova u pobjedama protiv Portugala i Mađarske.

"Trenutno sam stvarno, stvarno emotivan," kazao je za RTE Sport nakon slavlja u Budimpešti, ispričavši se zbog "suza radosnica".

"Zato volimo nogomet jer se ovakve stvari mogu dogoditi. Volim odakle dolazim, tako da mi ovo znači cijeli svijet. Moja obitelj je ovdje, ovo je prvi put da sam plakao nakon godina. Stvarno ne mogu vjerovati. Svi plaču. Protiv Portugala sam rekao da se od ovoga sastoje snovi, ali ovo, da, mislim da nikad u životu neću imati bolju noć. To je bajka, o nečemu takvom ne možeš ni sanjati," kazao je nakon utakmice.

Tamošnji mediji već su ga prozvali "najguglanijim čovjekom u Irskoj".

Parrott je karijeru počeo u FC Belvedereu u Dublinu, no sa 15 godina je preselio u Tottenham, a dvije godine kasnije je potpisao i svoj prvi profesionalni ugovor. U redovima Spursa nije dobio pravu priliku i većinu vremena je proveo na posudbama u Millwallu, Ipswich Townu, MK Donsu, Preston North Endu i Excelsioru, da bi u srpnju 2024. preselio u nizozemski AZ.

Za klub iz Alkmaara je proigrao i u 61 nastupu je zabio 33 gola. Nakon što je igrao u svim mlađim uzrastima, za irsku seniorsku reprezentaciju je debitirao u studenom 2019. Do sada je za Irsku odigrao 33 utakmice i postigao 10 golova.

"Imao je niz ozljeda i nekoliko posudbi, a sada se smirio gdje jest. Vrlo je sretan, održava kontakt s nekolicinom nas u klubu i trenutno je u stvarno dobroj situaciji," otkrio je predsjednik Belvederea John Hayden u razgovoru za emisiju RTE Radio 1.

"Imao je meteorski uspon nakon što je napustio Belvedere. Vjerujem da je Real Madrid kucao na vrata, ali se na kraju odlučio za Spurse. Barcelona, ​​Bayern Munchen, Juventus, Real, svi su tada pokazali interes za njega jer je apsolutno letio. Stvarno je naporno radio i pronašao je mjesto gdje je trenutno sretan, a oduvijek je imao potencijal postati superzvijezda, a sada je to i dokazao," dodao je Hayden.

Ravnatelj Parrottove srednje škole O'Connell, Liam Newell, također je naglasio utjecaj Parrottovog uspjeha, a nastava je čak bila prekinuta kako bi se pogledali najzanimljiviji dijelovi utakmice protiv Portugala.

"Učitelji koriste trenutak kako bi inspirirali učenike. Neki razredi su napravili pauzu kako bi pogledali najzanimljivije trenutke, možda čak i više puta. Jutros je sjajna atmosfera," kazao je.

Ponos nije skrivala niti njegova majka Jennifer.

"Zapravo sam mislila da sam u snu, srce mi je bilo u ustima. Bili smo puni emocija, samo smo plakali i skakali okolo," otkrila je za irske medije.

"Ovo je njegov san, ovo je njegovo vrijeme, samo je čekao ovu priliku," dodala je.

Ircima sada slijede dodatne kvalifikacije u kojima će se boriti za plasman na SP.